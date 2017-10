V župných voľbách ide o dennodenný život, zdôrazňuje Kiska a varuje pred nárastom extrémizmu

NITRA 31. októbra (WebNoviny.sk) – K účasti na sobotňajších regionálnych voľbách vyzval prezident SR Andrej Kiska počas svojej návštevy Nových Zámkov a Nitry v utorok. V zozname kandidátov na županov aj poslancov je podľa neho veľa schopných ľudí, ktorí chcú posunúť regióny dopredu. Zároveň varoval pred nárastom extrémizmu.

„Rastie nám extrémizmus a naši extrémisti sa aj v týchto voľbách aktivizujú. Ide o veľmi profesionálnu a nebezpečnú politickú silu, ktorá nás chce dostať z Európskej únie, ktorá by nám nanovo najradšej postavila hranice a spravila z nášho moderného Slovenska nacionalistický, xenofóbny štát,“ zdôraznil Kiska. Slováci podľa neho nesmú dať v župných voľbách signál, že týmto smerom by sa krajina mala uberať.

Extrémisti sa mobilizujú pred voľbami

Prezident poukázal na to, že extrémisti sa výrazne mobilizujú pred voľbami aj v Nitrianskom kraji, kde už v súčasnosti nie je aktuálnou témou pred regionálnymi voľbami vyťahovanie tzv. „maďarskej karty, ako to bolo v minulosti“. „

Historicky nikdy sme nemali medzi Slovenskom a Maďarskom také dobré vzťahy a maďarská karta tu už nezohráva žiadnu úlohu,“ povedal Kiska. Vyzdvihol, že pri návšteve južných okresov už v súčasnosti necítiť žiadne národnostné pnutie.

Ľudia si podľa neho musia uvedomiť, že v župných voľbách ide o ich dennodenný život a o to, „aké máme stredné školy, aké máme cesty, ako funguje kultúra, divadlá, galérie“. Slovensku sa podľa Kisku darí, no občania v regiónoch to reálne necítia. Krajina sa potýka s množstvom problémov, v ľuďoch rastie vzdor a ten je hybnou silou pre extrémizmus.

Učiteľské povolanie nie je atraktívne

„Nebude úspešné Slovensko, pokiaľ nebudú úspešné regióny. A úspešné regióny – to sú župné voľby, to sú naši poslanci v župách a župani,“ prízvukoval. Sám pôjde v sobotu voliť v Prešovskom kraji. Meno kandidáta na župana, ktorému dá hlas, však neprezradil.

Kiska sa v utorok vo fotogalérii Trafačka v Nitre stretol s osobnosťami spoločenského života v Nitre, s ktorými diskutoval na tému nárastu extrémizmu. Ten podľa neho vzrastá nielen u mladých ľudí, ale napríklad aj medzi učiteľmi. „Moje smutné zistenie je, že desať až 15 percent učiteľov má extrémistické názory,“ skonštatoval. Vyplýva to podľa neho z toho, že povolanie učiteľa v súčasnosti nie je lukratívne a za učiteľov idú aj takí, ktorí „nie sú práve najkvalitnejší“.

Učitelia pritom majú na mladých ľudí veľký vplyv, podčiarkol prezident. Za nárastom extrémizmu vidí znechutenie ľudí z korupcie, z politiky. Zároveň vyzval aj médiá, aby neumožňovali šíriť nenávisť v komentároch pod rôznymi blogmi, pretože šírenie nenávisti pokladá za veľmi nebezpečný jav pre spoločnosť. Aktívnejšia v tomto smere by podľa neho mala byť aj cirkev. „Chýba mi hlas cirkvi, ktorá by jasne povedala, že toto nie je to, s čím sa stotožňujeme,“ podčiarkol.