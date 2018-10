V4 chce zlepšiť dopravu v strednej Európe, plánuje vybudovať vysokorýchlostnú železničnú sieť

ŠTRBSKÉ PLESO 1. októbra (WebNoviny.sk) – Ministri dopravy krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v pondelok na Štrbskom plese podpísali deklaráciu o spolupráci pri vybudovaní vysokorýchlostnej železničnej trate, ktorá má prepojiť členské štáty V4.

Ambíciou V4 je konkurovať výstavbou trate leteckej doprave. Na financovaní výstavby by sa mali podieľať všetky krajiny, financovať by sa mala či už z národných rozpočtov, alebo európskych zdrojov.

Doprava v Európe je žalostná

Výsledkom memoranda má byť zlepšenie dopravy v strednej Európe, ktorá je podľa ministra zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky Pétera Szijjártóa v súčasnosti v žalostnom stave.

„Doprava je jednou z vecí, ktorá je našou slabinou. Chýba nám železničné prepojenie so zvyškom Európy. Skutočnosť, že v dnešnej dobe trvá cesta vlakom z Varšavy do Budapešti jedenásť hodín, je smiešna. Výstavbou železnice sa tento čas skráti na tri a pol až päť hodín. Dopravné prepojenie štyroch hlavných miest V4 je pre našu krajinu prioritou. Už tento týždeň spustíme tender na vypracovanie štúdie na jej vybudovanie,“ dodal Szijjártó.

Vysokorýchlostná sieť by mala spojiť hlavné mestá Varšavu, Prahu, Bratislavu a Budapešť. Spraviť z cestovania vlakom rýchlejší, pohodlnejší a hlavne preferovanejší spôsob dopravy je spoločným cieľom všetkých krajín V4. Tento ambiciózny projekt si však vyžiada miliardy eur a desiatky rokov.

Termín realizácie je nejasný

„Keď zoberieme do úvahy, že výstavba diaľníc od začiatku plánovania až po samotnú realizáciu trvá aj desať rokov, viete si predstaviť rozsiahlosť tohto projektu. Trať bude viesť štyrmi krajinami, o to náročnejší proces to bude. Na slovenskej strane zvažujeme výstavbu trate na pilieroch, jednak kvôli výkupu pozemkov, ale aj kvôli ochrannému pásmu, ktoré sa vzťahuje na klasickú pozemnú železnicu. Cenu diela si preto netrúfnem v tejto chvíli odhadnúť. Najskôr musíme spracovať štúdiu uskutočniteľnosti, na ktorej začneme pracovať ešte v tomto roku,“ uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Zároveň dodal, že vybudovaním vysokorýchlostnej trate chcú konkurovať leteckej doprave. Ak by mala premávať cez Bratislavu, bolo by potrebné vybudovať novú stanicu.

Vlaky na rýchlostnej trati by mali premávať rýchlosťou 250 km/h. Nová trať by mala odbremeniť cesty aj od nákladnej dopravy.

Traťou prispejeme do mobility v Európe

„Súhlasím s tým, že je potrebné naštartovať tento projekt čím skôr, my sme pripravení veľmi rýchlo reagovať. Verím, že jej výstavbou pomôžeme prispieť do balíčka mobility v Európe,“ povedal Dan Ťok, minister dopravy ČR.

Ministri dopravy všetkých štyroch štátov okrem výstavby spoločnej rýchlostnej trate tiež hľadali možnosti zlepšenia financovania spoločných projektov prostredníctvom Európskej investičnej banky.

Minister infraštruktúry Poľskej republiky Andrzej Adamczyk uviedol, že rýchla a bezpečná trať a memorandum je pre všetky krajiny V4 spečatením spolupráce, pričom verí, že bude inšpiráciou aj pre okolité štáty.