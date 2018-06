Väčšina bodov Košickej výzvy od farmárov z východu Slovenska je splnená, uviedla Matečná

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Väčšina bodov tzv. Košickej výzvy, ktorých splnenia sa aktivisti a farmári v apríli v Košiciach dožadovali, je splnená. Ďalšie požiadavky si vyžadujú diskusiu naprieč poľnohospodárskou samosprávou. Niekoľko bodov je nerealizovateľných, protizákonných, resp. žiadali zmeniť neexistujúci zákon. Informovala o tom vo štvrtok na brífingu ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Program rozvoja vidieka

Skupina aktivistov a farmárov, ktorí prišli protestovať do Bratislavy s odôvodnením, že sa nič z Košickej výzvy nesplnilo, si pred organizáciou protestu podľa Gabriely Matečnej nepreverila informácie.„Ak by sa zúčastnili na včerajšom rokovaní na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR aj za účasti Rady poľnohospodárskych samospráv zastupujúcich väčšinu slovenský poľnohospodárov, zistili by, že väčšina bodov ich Košickej výzvy je splnená,“ uviedla Matečná.

MPRV SR podľa Gabriely Matečnej naplnilo už päť kľúčových bodov z Košickej výzvy, ktoré riešia najmä proces sceľovania pôdy, požiadavku protestujúcich na zrušenie väčšinového princípu pri oprávnenosti obrábať pôdu, uprednostnenie predovšetkým mladých, malých a stredných farmárov pre prideľovanie pôdy a požiadavku, aby všetky zmluvy, ktoré žiadali farmári zverejniť z podopatrení Programu rozvoja vidieka, boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Schválené žiadosti o poskytnutie finančného príspevku majú byť už podľa Gabriely Matečnej zasa pravidelne zverejňované na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Ďalšia diskusia

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná ale zároveň vo štvrtok pripustila, že existujú body Košickej výzvy, ktoré si vyžadujú ďalšiu diskusiu naprieč celou poľnohospodárskou samosprávou. Medzi ne patria najmä vytvorenie centrálneho registra nájomných zmlúv či v oblasti sankcií za úmyselné križovanie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre podávať trestné oznámenia touto inštitúciou tak, ako to požadoval a prisľúbil farmárom na osobnom stretnutí už predseda parlamentu Andrej Danko.

Gabriela Matečná tiež upozornila, že v Košickej výzve sa nachádzajú aj nerealizovateľné alebo protiprávne požiadavky farmárov. „Nerealizovateľné, respektíve protizákonné sú z Košickej výzvy požiadavky na zachovanie náhradných pozemkov až do celkovej komasácie pôdy, zrušenie zmlúv Slovenským pozemkovým fondom s doterajšími užívateľmi a v skrátenom legislatívnom konaní prijatie zákona na obmedzenie vyplácania priamych platieb podľa centrálneho registra nájomných zmlúv.

Zverejnenie textu memoranda

Požiadavka na okamžité zastavenie a zrušenie zákona 134/2018 taktiež nie je realizovateľná, keďže takýto zákon neexistuje,“ uviedla Gabriela Matečná.Ministerka pôdohospodárstva sa na záver vrátila aj k požiadavke farmárov na spísanie memoranda, ktoré požadujú protestujúci farmári v Bratislave. „Chcela by som požiadať protestujúcich farmárov, aby zverejnili text memoranda, ktoré požadujú.

Po mojom telefonickom rozhovore s pánom Andrejom Dankom sme konštatovali, že ani on sa nedostal k textu memoranda a ani my na ministerstve nevieme, o čo ide. Aj v prípade Košickej výzvy nemajú protestujúci farmári jednotu v tom, čo požadujú, čo chcú. Keď budú mať farmári jednotu v tom, čo požadujú, následne sa k tomu vyjadríme,“ zakončila brífing Gabriela Matečná.