Väčšina Britov by radšej zostala v únii, ukazuje najnovší prieskum

FRANKFURT 17. júna (WebNoviny.sk) – Väčšina obyvateľov deviatich z desiatich krajín, v ktorých sa uskutočnil najnovší prieskum amerického Pew Research Center, má pozitívny postoj k Európskej únii (EÚ) a nepraje si z nej vystúpiť. Týka sa to dokonca aj Veľkej Británie, ktorej voliči v minuloročnom referende hlasovali za vystúpenie z únie a už budúci pondelok o ňom ich vláda začína rokovať s európskymi predstaviteľmi.

Podľa aktuálneho výskumu Pew Research Center má pozitívny postoj k únii momentálne 54 a negatívny len 40 percent obyvateľov Veľkej Británie. V otázke, či je lepšie z únie vystúpiť alebo nie, sú Briti rozdelení, aj tu však vyhráva zotrvanie v únii, ktoré podporuje 48 percent opýtaných, zatiaľ čo za brexit sa vyslovilo 44 percent respondentov. V minuloročnom referende boli výsledky opačné – za vystúpenie z únie hlasovalo 52, proti 48 percent Britov.

Najviac úniu podporujú Poliaci

Po zrátaní výsledkov zo všetkých desiatich krajín výskumníkom z Pew Research Center vyšlo, že pozitívny pohľad na úniu má 63 a negatívny 34 percent obyvateľov jej členských krajín. To je výrazný posun oproti prieskumu rovnakého inštitútu z minulého roka, keď EÚ pozitívne hodnotilo len 51 a negatívne až 47 percent opýtaných Európanov.

Najväčšiu podporu projektu EÚ zaznamenali americkí výskumníci v Poľsku (74 percent opýtaných), Nemecku (68), Maďarsku (67) a Švédsku (65 percent). Najväčší posun smerom k podpore únie od minulého roku nastal v Nemecku (18 percentuálnych bodov), Španielsku (15), Holandsku (13) a vo Veľkej Británii (10 percentuálnych bodov).

Kritici EÚ prevažujú v Grécku

Jedinou spomedzi desiatich skúmaných krajín, kde prevažujú kritici únie nad jej zástancami, je Grécko. Pozitívny pohľad na úniu tu má len 33 percent opýtaných. Ale aj v Grécku, keď príde na otázku, či by mala krajina z únie vystúpiť, je odpoveď občanov záporná. Za vystúpenie z bloku je len 35, zatiaľ čo za zotrvanie 54 percent Grékov.

Napriek prevažne pozitívnemu vzťahu k únii, väčšina opýtaných obyvateľov desiatich európskych krajín sa vyslovila za to, aby o imigračnej politike rozhodovali vlády členských krajín únie, nie únia samotná. Do rúk členských štátov by kompetencie v tejto oblasti presunulo 66 percent účastníkov prieskumu, 27 percent by uprednostnilo, keby o imigračnej politike naďalej rozhodovala únia centrálne.

Prieskum sa uskutočnil od 2. marca do 17. apríla 2017 na vzorke 9935 obyvateľov Francúzska, Grécka, Holandska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Španielska, Švédska, Talianska a Veľkej Británie.