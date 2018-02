Väčšina diaľníc a rýchlostných ciest sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Netýka sa to však úsekov rýchlostnej cesty R4 Milhosť – Košice-juh a R4 obchvat Svidník, kde je povrch vozoviek pokrytý vrstvou centimetrového kašovitého sneh. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojom webe.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na strednom a východnom Slovensku pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do 4 až 5 cm, na cestách nižších tried v okrese Prešov do 5 až 10 cm.

Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, utlačeného snehu do 3 cm, na HP Herlianske sedlo a Huty do 5 cm, okrem HP Donovaly, Šturec, Chorepa, Zbojská, Kremnické Bane, Veľké Pole, Cukmantel, Pezinská Baba, Soroška, Skýcov, Homôlka, Šútovce, Fačkov, Príslop, Vyšehrad, Biela Hora a Havran, kde je povrch vozovky suchý až mokrý.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV

Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť do 100 m v lokalitách Považský Chlmec, Považská Teplá, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Predmier, Važec a Východná.

Na ceste II/584 Srdiečko – Bystrá treba snehové reťaze pre všetku dopravu.

HP Šútovce (cesta III/1774) je uzatvorený pre vozidlá nad 10 m dĺžky.

Cesty II/549 Úhorná – Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla – Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu. Cesty sú v zimnom období neudržiavané.