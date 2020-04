Väčšina Slovákov by sa rada presťahovala, v prieskume prezradili svoje nároky na bývanie

Slováci dávajú pri výbere nového bývania prednosť rodinným domom. Vyplýva to z prieskumu slovenskej developerskej spoločnosti ITB Development. Do ankety sa zapojilo 1 071 respondentov, z toho 639 (59,7 %) mužov a 432 (40,3 %) žien.

Vzorku rozdelili do troch vekových skupín: v skupine od 18 do 26 rokov bolo 707 (66 %) respondentov, v skupine od 27 do 35 rokov 251 (23,5 %) respondentov a v skupine od 36 rokov zas 113 (10,5 %) respondentov.

Túžia po rodinnom dome

„Zaujímalo nás, ako si Slováci predstavujú svoje nové bývanie a podľa akých kritérií si bývanie vyberajú,“ vysvetlil Igor Lichý, predseda predstavenstva spoločnosti.

Až 52,3 % opýtaných túži po bývaní v rodinnom dome, u žien vo veku 27 – 35 rokov je to dokonca 60 %. Byt v novostavbe si želá 43,7 % Slovákov, pričom táto možnosť prevažuje u mužov. Iba 3,1 % opýtaných si predstavuje bývanie v staršom bytovom dome, k tejto alternatíve viac inklinujú ženy.

Pokiaľ ide o mestskú infraštruktúru, respondenti považujú za dôležitú predovšetkým lokalitu (71,4 %), dopravnú dostupnosť (68 %), zeleň (66,7 %) a parkovanie (60,6 %). Na parkovaní bazírujú predovšetkým muži vo veku 27 – 35 rokov, u nich je to až 71,5 %.

Uvítali by terasu aj komunitnú záhradu

Všetky skupiny sa zhodujú na tom, že zeleň by nemala byť iba v okolí, ale mala by byť priamo súčasťou bytového projektu – požaduje to až 60,9 % opýtaných. Až 45,8 % respondentov by uvítalo strešnú terasu a 39,4 % miesto na grilovanie. Jedna štvrtina opýtaných by ocenila aj komunitnú záhradu alebo bazén.

Najdôležitejším kritériom pri výbere nového bývania je cena (dôležitá pre 77 % opýtaných), no takmer rovnako aj lokalita (dôležitá pre 75 % opýtaných). Z prieskumu ďalej vyplýva, že vyše 69 % Slovákov je naklonených k zmene lokality svojho bývania.

Nemenej zaujímavé je tiež zistenie, že dôležitosť developera pri rozhodovaní o novom bývaní stúpa s vekom, v skupine nad 36 rokov je developer veľmi dôležitý až pre 63,7 % respondentov. Informácie agentúre SITA poskytla Zuzana Mittelman z agentúry Divino.