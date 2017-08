Väčšina švajčiarskych ľadovcov do konca storočia zmizne, lyžovanie v Európe môže byť minulosťou

BRATISLAVA 5. augusta (WebNoviny.sk) – Do konca tohto storočia sa roztopí veľká väčšina ľadovcov na území Švajčiarska, a pravdepodobnosť, že by nejaké z nich pretrvali aj do 22. storočia, je takmer nulová, uvádzajú v najnovšej štúdii švajčiarski klimatológovia.

„Švajčiarske ľadovce sa už nedajú zachrániť. Spomaľovanie globálneho otepľovania prišlo pre švajčiarske ľadovce príliš neskoro,” citujú miestne médiá Matthiasa Hussa z zürišskej Technickej univerzity.

Roztopeniu veľkej väčšiny zo súčasných približne 1500 švajčiarskych ľadovcov do konca tohto storočia by podľa vedcov už nezabránilo dokonca ani to, keby sa hneď teraz nadobro zastavilo akékoľvek ďalšie vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia. Ľadovce sú už podľa vedcov „natoľko vyvedené z rovnováhy“, že by strácali ľad aj bez ďalšieho zhoršovania klímy.

Švajčiarske ľadovce mali najväčšiu rozlohu počas takzvanej malej doby ľadovej okolo roku 1850, kedy zaberali zhruba 1735 štvorcových kilometrov. Ich rozloha sa odvtedy zmenšila o polovicu a ich hrúbka sa zmenšila v priemere o 60 percent. Do roku 2100 zmizne aj podľa tých najoptimistickejších predpovedí 80 až 90 percent súčasnej rozlohy ľadovcov v krajine.

Vedci okrem iného upozorňujú na to, že už do konca tohto storočia sa môže stať lyžovanie v Európe minulosťou, v lepšom prípade len veľmi zriedkavou atrakciou.