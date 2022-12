Väčšina Ukrajincov chce oslavovať Vianoce 25. decembra, nie 7. januára ako ich slávi ruská pravoslávna cirkev

Väčšina Ukrajincov chce oslavovať Vianoce 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára, a nie 7. januára podľa juliánskeho kalendára, ktorý používa ruská pravoslávna cirkev. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý zverejnil web Ukrajinská pravda.

Podľa prieskumu chce približne 60 % opýtaných oslavovať Vianoce 25. decembra, kým začiatok januára preferuje iba 25 % obyvateľov.

V oba dni je pripravených oslavovať takmer 13 % opýtaných a zhruba tri percentá Vianoce neoslavuje. Do ankety sa zapojilo približne 1,5 milióna Ukrajincov.

Na Ukrajine pred niekoľkými týždňami uzrel svetlo sveta návrh o zákaze aktivít Ruskej pravoslávnej cirkvi na území Ukrajiny. Ak by vstúpil do platnosti, Vianoce by sa po novom na Ukrajine pravdepodobne oslavovali už iba 25. decembra.