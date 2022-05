Váhanie v otázke integrácie Balkánu do EÚ môže vytvoriť priestor pre destabilizačné vplyvy, myslí si Korčok

Váhanie v otázke integrácie západného Balkánu do európskych štruktúr by v našom bezprostrednom susedstve mohlo vytvoriť priestor pre destabilizačné vplyvy. Na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli to v pondelok 16. mája skonštatoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS).

Ako ďalej informoval tlačový odbor rezortu zahraničia, podľa ministra má únia dnes, viac ako kedykoľvek predtým, spoločnú zodpovednosť za začatie prístupových rozhovorov s Albánskom a Severným Macedónskom.

Zaplatili by sme vysokú cenu

Ministri zahraničných vecí na stretnutí po prvýkrát od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine diskutovali o jeho dopadoch na región západného Balkánu. Podľa rezortu zahraničia sa zhodli, že teraz, v čase vojny proti Ukrajine, je silnejšie angažovanie EÚ na západnom Balkáne a potreba urýchlenia integračných procesov ešte naliehavejšie.

„Vojna na Ukrajine neodsunula západný Balkán na vedľajšiu koľaj, práve naopak, zvýraznila našu zodpovednosť za jeho európske smerovanie,“ zdôraznil Korčok. Podľa neho je v európskom záujme zabrániť, aby bola regionálna stabilita ohrozená.

„Za našu vlastnú neschopnosť učiniť pokrok v integračnom procese by sme tým zaplatili vysokú cenu,“ doplnil.

Ukrajina musí byť členom EÚ

Európski šéfovia diplomacií zároveň za účasti ministra zahraničných vecí Ukrajiny Dmytra Kulebu a ministerky zahraničných vecí Kanady Mélanie Jolyovej, rokovali o ďalších možnostiach podpory Ukrajine, či vyvodzovaní zodpovednosti voči páchateľom vojnových zločinov.

Predmetom diskusie bolo aj zváženie možností pomoci Ukrajine pri exporte jej obilnín do sveta, keďže blokovanie ukrajinských prístavov Ruskom znemožňuje vývoz obilia mnohým krajinám.

Korčok zároveň v súvislosti s Ukrajinou vyhlásil, že krajina musí mať víziu, že sa stane členom EÚ.

„Ak v EÚ deklarujeme, že Únia je otvorená každej krajine, ktorá splní podmienky, tak to musí platiť aj pre nášho východného suseda. Európska budúcnosť Ukrajiny je v slovenskom záujme,“ povedal minister. Dodal, že Ukrajine musí byť udelený kandidátsky status EÚ.