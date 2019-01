Váhostav postupne spláca pohľadávku, Kažimír ho chce motivovať a zabezpečiť návratnosť financií

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) – Stavebná spoločnosť Váhostav – SK, a. s., uhradila štátnej spoločnosti Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o., (SRS) v rámci reštrukturalizačného plánu v rokoch 2016 až 2018 tri splátky pohľadávky po 993,73 tis. eur v celkovom objeme 2,98 mil. eur.

Zvyšné dve splátky v rovnakej výške má spoločnosť Juraja Širokého zaplatiť v júni v tomto a budúcom roku. Vyplýva to zo správy o odkupovaní pohľadávok nezabezpečených veriteľov podnikov v reštrukturalizácii, ktorú v stredu predložil na rokovanie vlády minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) a kabinet ju vzal na vedomie.

Odkúpili pohľadávky veriteľov

SRS v minulosti odkúpila pohľadávky 467 pôvodných nezabezpečených veriteľov Váhostavu v nominálnej hodnote 26,5 mil. eur za odplatu 12,57 mil. eur. Po získaní všetkých piatich splátok od stavebnej firmy v celkovej výške 4,97 mil. eur SRS získa 18,75 % z nominálnej hodnoty týchto pohľadávok.

Po splnení reštrukturalizačného plánu bude podľa správy Váhostav povinný zaplatiť SRS zo zisku sumu v objeme 50 % nadobudnutých pohľadávok, od ktorej je potrebné odpočítať splátky zaplatené podľa plánu. Váhostav tak musí uhradiť 31,25 % z nadobudnutých pohľadávok vo výške 26,5 mil. eur, čiže 8,28 mil. eur.

„Zvyšných 50 % z nadobudnutých pohľadávok je iba iným majetkovým právom SRS voči Váhostavu, teda nejde o vymáhateľnú pohľadávku voči Váhostavu. Ak by po splnení plánu Váhostav z budúcich ziskov zaplatil SRS sumu 8 281 108,61 eura, došlo by k úplnej návratnosti prostriedkov vynaložených na odkúpenie pohľadávok z kapitálového fondu SRS,“ uvádza Ministerstvo financií SR. Uvedená suma je vymáhateľná iba po skončení plánu a len v prípade, ak Váhostav dosiahne zisk.

Motivácia aj zisk

Ministerstvo financií navrhuje dve opatrenia na zabezpečenie návratnosti 8,28 mil. eur v budúcnosti, ako aj motivácie Váhostavu ako dlžníka, aby splnil plán a vytváral zisk, ktorý bude nezabezpečeným veriteľom rozdeľovať pomerne až do dosiahnutia 50 % ich zistených pohľadávok. SRS a Váhostav by podľa návrhu rezortu financií mali uzavrieť dohodu, zameranú najmä na záväzok stavebnej firmy dosahovať po splnení plánu zisk.

Váhostav by sa mal zaviazať zaplatiť SRS 8,28 mil. eur v desiatich ročných splátkach, pričom výška minimálnej splátky bude 828,1 tis. eur s úrokom, ktorý bude vyjadrovať náklady štátu, a zasielať SRS štvrťročné správy o hospodárení.

SRS ako budúci nadobúdateľ akcií Váhostavu a spoločnosť Finasist ako 100-percentný akcionár Váhostavu by mali uzavrieť opčnú zmluvu. Obe spoločnosti by sa v nej mali zaviazať uzavrieť zmluvu o prevode akcií v prípade, ak do splnenia plánu SRS prejaví záujem o jej uzavretie.

„Účinnosť dohody o splátkach a opčnej zmluvy bude podmienená vydaním vyjadrenia, stanoviska, alebo rozhodnutia príslušných orgánov ohľadne štátnej pomoci, ktoré určí Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,“ uzavrel rezort financií.