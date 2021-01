Vakcína proti COVID-19 od spoločnosti Moderna je účinná aj proti novým mutáciám koronavírusu

Vakcína od Moderny by mala účinkovať aj na koronavírusové varianty zo Spojeného kráľovstva a Juhoafrickej republiky.

Podľa výsledkov dostupných z in vitro neutralizačných štúdií sér z jedincov očkovaných vakcínou proti COVID-19 od spoločnosti Moderna si táto vakcína zachováva svoju neutralizačnú aktivitu aj proti vznikajúcim variantom, ktoré boli prvýkrát identifikované v Spojenom kráľovstve a Juhoafrickej republike. Z dostupných poznatkov je v súčasnosti možné očakávať, že dvojdávkový režim vakcíny od Moderny v dávke 100 µg skutočne chráni pred objavenými kmeňmi koronavírusu, ktoré boli doposiaľ zistené. Pri britskej mutácii B.1.1.7 sa nezaznamenal žiadny významný vplyv na titre neutralizačných protilátok. Pri juhoafrickom variante B.1.351 sa pozorovalo šesťnásobné zníženie titrov, avšak hladina zostáva nad úrovňami, ktoré sa považujú za ochranné.

Kvôli opatrnosti však spoločnosť Moderna spúšťa klinický program na zvýšenie odolnosti voči vznikajúcim variantom. Otestuje ďalšiu posilňovaciu dávku svojej vakcíny mRNA-1273 s cieľom preskúmať schopnosť ďalšieho zvyšovania titrov neutralizačných protilátok proti novoobjavujúcim sa mutáciám vírusu. Navyše, Moderna pracuje aj na príprave posilnenej kandidátskej vakcíny (mRNA-1273.351) proti juhoafrickému variantu B.1.351.

„V snahe poraziť vírus COVID-19, ktorý spôsobil celosvetovú pandémiu, veríme, že je nevyhnutné byť proaktívny ako sa vírus vyvíja. Tieto nové údaje nás povzbudzujú a to posilňuje našu dôveru v to, že vakcína od Moderny by mala chrániť pred týmito novozistenými variantmi,“ uviedol Stéphane Bancel, výkonný riaditeľ spoločnosti Moderna.

Informačný servis