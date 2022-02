Valentínske randenie sa po roku vracia aj do reštaurácií, hitom bude sladký darček

Po minuloročnom lockdownovom Valentíne si môžu zaľúbenci vychutnať tento rok sviatok zamilovaných aj mimo domáceho prostredia. Uvoľnenie opatrení rozširuje možnosti, ako si užiť Valentína v reštaurácii, v kine či vo wellnesse. Hitom tohtoročného Valentína bude podľa online Avion prieskumu večera a sladkosť, oslavovať budú aj singles.

Podľa februárového online prieskumu Avionu oslávia sviatok zaľúbených takmer tri štvrtiny opýtaných (72 %). Okolo 17 % si užije 14. februára večeru vo dvojici v reštaurácii. Výlet či prechádzku zvolí približne 15 %. Každý druhý pár si chce Valentína aj tento rok užiť doma pri pozeraní filmov a dobrom jedle či už podľa vlastného receptu alebo z reštaurácie.

„Teší nás, že návštevníci si môžu na Valentína opäť dopriať obľúbené pochúťky aj osobne v Avione či už v reštauráciách, kaviarňach alebo v prevádzkach v gastro pasáži. Tento rok sa na Valentína pripravilo množstvo rôznorodých prevádzok – nielen z oblasti gastra a módy, ale športové či elektro značky.

Ľudia valentínske darčeky pre svojich milovaných vyhľadávajú niekoľko dní vopred, tentoraz majú na prekvapenia čas cez víkend, keďže Valentín pripadne na pondelok,“ vysvetľuje Petra Vojtasová, marketingová manažérka Avionu v Bratislave.

Aj singles budú sláviť

Zaujímavosťou je, že Valentína si užijú aj ľudia, ktorí sú aktuálne bez partnerov. Štvrtina opýtaných (25 %) bez partnerov si užije 14. február rôznymi spôsobmi – osamote, s priateľmi či celou rodinou na chate. Až 7 % rodičov bez partnerov si užije pekný deň so svojimi deťmi.

Darčekovým hitom bude sladkosť

Slováci svojich najmilších na Valentína obdarujú sladkosťou (40 %). Obľúbenosť sladkého darčeka predbehla v prieskume aj drobné darčeky ako plyšák či šperk (16 %). Na ďalších priečkach sa umiestnili ako valentínsky darček večera, zážitok a kvety.

Vyše 42 % opýtaných plánuje do valentínskej zábavy investovať do 10 eur. Tretina minie do 20 eur. Valentínsky rozpočet nad 50 eur zvolí iba 6 % opýtaných.

