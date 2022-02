Valijevová užíva dve povolené látky na zvýšenie prietoku kyslíka do srdca, zvyšujú výkon športovca

Dianie na ZOH 2022 v čínskom Pekingu už viac ako týždeň sprevádza okrem iného aj dopingová kauza 15-ročnej ruskej krasokorčuliarky Kamily Valijevovej.

Podľa Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) v jej zdravotných dokumentoch figurujú dve legálne substancie zlepšujúce činnosť srdca L-karnitín a hypoxen. To však podkopáva argumentáciu športovkyne, že zakázaný trimetazidín, ktorý u nej odhalil odber z 25. decembra 2021, sa do jej tela dostal nešťastnou náhodou.

Podkopanie dôveryhodnosti obhajoby

Hypoxen je liek určený na zvýšenie prietoku kyslíka do srdca, podobný účinok má aj L-karnitín. Ten je dokonca zakázaný, ale len ak sa podáva injekčne vo vyšších ako predpismi povolených hodnotách. A podľa generálneho riaditeľa Americkej antidopingovej agentúry (USADA) Travisa Tygarta kombinácia uvedených dvoch látok s 2,1 nanogramami trimetazidínu „je indikátorom toho, že sa deje niečo vážnejšie“. „To všetko sa používa na zvýšenie výkonu športovca. A úplne to podkopáva dôveryhodnosť Valijevovej obhajoby,“ povedal.

Pozitívny výsledok na trimetazidín mala Valijevová vo vzorke z 25. 12. 2021, no výsledok analýzy zverejnili až minulý týždeň deň po zisku zlata Rusmi v krasokorčuliarskej tímovej súťaži. Viacero právnikov potom riešilo vzniknutý problém a záver je taký, že mladá športovkyňa napokon môže súťažiť medzi sólistkami. Jej prípad však budú riešiť po skončení ZOH v Pekingu.

Záver bude jasný neskôr

Podľa správy agentúry AP matka športovkyne svedčila, že starý otec Valijevovej užíval trimetazidín a to by mohlo byť vysvetlenie, ako sa zakázaná látka dostala do jej tela. Podľa WADA zo strany krasokorčuliarky neprišlo ani k pokusu tvrdiť, že zakázaná substancia sa do jej tela dostala prostredníctvom kontaminácie povolených prostriedkov.

To, ako celý prípad napokon dopadne, sa rozhodne možno o pár týždňov alebo aj mesiacov. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) však preventívne rozhodol, že na podujatiach, kde sa na pódium prebojuje aj Valijevová, sa neuskutoční medailový ceremoniál. Mladá Ruska je líderkou súťaže žien po krátkom programe v Pekingu.