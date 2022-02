Valijevovej dopingová kauza pokračuje: Ak získa medzi sólistkami medailu, cenný kov aj tak nedostane

Mladá ruská krasokorčuliarka Kamila Valijevová síce na základe verdiktu Športového arbitrážneho súdu (CAS) môže štartovať v súťaži sólistiek na ZOH 2022 v čínskom Pekingu, no ak sa dostane na pódium, medailového ceremoniálu sa nedočká.

„Ak by sme jej zabránili v účasti na ZOH, spôsobilo by jej to nenapraviteľnú škodu,“ uviedol generálny riaditeľ CAS Matthieu Reeb na tlačovej konferencii.

V tele jej našli trimetazidín

Talentovaná reprezentantka Ruského olympijského výboru (ROC) mala pozitívny výsledok dopingového testu na zakázanú látku trimetazidín.

Akreditované laboratórium vo švédskom Štokholme však výsledok vzorky zo záveru decembra zverejnilo až vo februári 2022 počas konania ZOH v Pekingu po skončení tímovej súťaže, v ktorej sa 15-ročná Valijevová podieľala na zisku zlata pre ROC.

Medailový ceremoniál zatiaľ nebude

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) verdikt CAS rešpektuje, no tiež si uvedomuje, že rozlúsknutie prípadu môže trvať ešte mesiace. Samotné vyšetrovanie tejto dopingovej kauzy bude po ZOH pokračovať v Rusku.

Valijevová je síce podľa pravidiel „chránenou osobou“, no zostáva predmetom disciplinárneho konania. Konať sa nebude ani odložený ceremoniál tímovej súťaže.

„Až keď sa prípad so slečnou Valijevovou vyrieši, potom zorganizujeme dôstojný medailový ceremoniál,“ uviedol MOV v stanovisku. MOV tiež žiada, aby z krátkeho programu do voľnej jazdy postúpilo namiesto 24 až 25 sólistiek.