Valverde označil svojich rivalov na majstrovstvách sveta, účasť Nibaliho je ako výstrel do tmy

INNSBRUCK 29. septembra (WebNoviny.sk) – Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike v rakúskom Innsbrucku vyvrcholia v nedeľu 30. septembra pretekmi s hromadným štartom v mužskej kategórii elite. Náročná kopcovitá trať by mala sedieť predovšetkým vrchárom alebo všestranným jazdcom, ktorí zvládnu aj intenzívne stúpania.

Okruh favoritov je preto široký. Najvyššie ambície tradične deklarujú výbery Španielska, Francúzska, Belgicka, Holandska, Veľkej Británie či Talianska, no bez šancí určite nie sú Kolumbijčania alebo Poliaci.

Organizátori pripravili pre cyklistov trasu s dĺžkou 258,5 kilometra a celkovým prevýšením 4 670 metrov, ktorá povedie z Kufsteinu do Innsbrucku. Úvodných 85 km je určených na presun k cieľovému mestu, kde bude čakať jazdcov šesť kratších okruhov s jediným stúpaním do Iglsu a jeden záverečný dlhší okruh s dvoma prudkými kopcami.

Príležitosti na útok

Profil trate ponúka viacero príležitosti na útok, čo môže spôsobiť nepredvídateľný priebeh pretekov. Napriek tomu sa však nájde niekoľko mien, ktoré sú so ziskom titulu majstra sveta spájané najčastejšie.

Medzi ašpirantov na zlato dozaista patrí 38-ročný Španiel Alejandro Valverde, ktorý má v zbierke už šesť cenných kovov zo svetových šampionátov (2x striebro a 4x bronz).

„Je to veľmi dobrá príležitosť, ale bude to náročné. Všetko sa pre mňa a celý tím vyvíja dobre, ale sú tu aj ďalší jazdci, ktorí chcú zvíťaziť. Za svojich najväčších rivalov považujem Francúza Juliana Alaphilippa a Poliaka Michala Kwiatkowského,“ povedal pre denník Marca člen tímu Movistar a držiteľ 121 profesionálnych triumfov.

Zo španielskeho výberu však môžu pomýšľať na medailu viacerí muži. Na Vuelte sa prezentoval vo výbornej forme Enric Mas a v kopcoch sú ako doma aj Mikel Nieve alebo Jon Izagirre.

Francúzi s mimoriadne silným tímom

Mimoriadne silný tím poslali do Rakúska Francúzi, v ktorých strede vyčnieva Julian Alaphilippe. Víťaz vrchárskej súťaže na tohtoročnej Tour de France ovládol v rámci prípravy na MS podujatia Okolo Británie aj Okolo Slovenska a pred štartom vrcholu sezóny je v ideálnej pohode.

„Preteky budú veľmi ťažké. Ak prídete na svetový šampionát, nikdy neviete, čo sa môže stať, ale ja verím, že budem bojovať o prvenstvo. Uvidíme, ako sa veci vyvinú, ale jedno je isté. Zisk dúhového dresu by bolo čerešničkou na torte tohto už teraz úspešného roka,“ vyjadril sa pre oficiálny web tímu Quick-Step Floors Alaphilippe, ktorému budú robiť v Innsbrucku spoločnosť Romain Bardet, Warren Barguil, Thibaut Pinot aj Tony Gallopin.

Majstrovstvá sveta neďaleko talianskych hraníc boli dlhodobo cieľom Vincenza Nibaliho, ktorého forma pred štartom pretekov však nie je ideálna. Víťaz všetkých troch Grand Tour (Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a Espaňa) sa po júlovom páde v 12. etape „Starej dámy“ podrobil operácii zlomeného stavca a má za sebou nepresvedčivé predstavenie na nedávnej Vuelte.

Van Avermaet by chcel medailu

„Od návratu zo španielskych ciest nemám žiaden referenčný bod o mojej výkonnosti. Preto je moja účasť na MS ako výstrel do tmy. Cítim sa však dobre a nálada v tíme je dokonalá,“ hovoril pre portál Cycling News 33-ročný „žralok z Messiny“. Ak sa taliansky líder nepredstaví v ideálnom rozpoložení, zastúpiť by ho mohli Domenico Pozzovivo s Giannim Mosconom.

Z hľadiska historických medailových tabuliek je najúspešnejšou krajinou v mužskej elitnej kategórii Belgicko, ktoré získalo už 26 najcennejších kovov. Za ostatnú dekádu však pridalo do zbierky iba jediné zlato vďaka Philippovi Gilbertovi v roku 2012. Rád by to zmenil predovšetkým úradujúci olympijský šampión Greg van Avermaet, no aj jeho krajan Dylan Teuns.

„Je to náročná trať, ale vzhľadom na informácie, ktoré som dostal, som očakával ešte niečo náročnejšie. Bol som pozitívne prekvapený z posledného kopca. Ak budem mať dobré nohy, nebudem sa báť ich použiť. Mojou zbraňou je záverečný nástup a rád by som to zužitkoval,“ naznačil pre televíziu Sporza 26-ročný člen tímu BMC.

Prvenstvo Sagana by bolo prekvapením

Majstrovský titul z ostatných troch rokov obhajuje Peter Sagan, ale tentoraz by bolo jeho prvenstvo prekvapením. Šesťnásobný víťaz zeleného dresu z Tour de France zostáva v Innsbrucku v tieni vrchárskych špecialistov a môže len prekvapiť. Naopak, jasné víťazné ambície majú naši severozápadní susedia z Poľska.

Michalovi Kwiatkowskému len tesne ušiel bronz z individuálnej časovky a pred štyrmi rokmi v španielskej Ponferrade na rovnako kopcovitej trati prekvapil vrchárskych špecialistov a získal dosiaľ jediný titul majstra sveta. Navyše, bude mať pri sebe skúseného Rafala Majku.

Spomedzi cyklistických veľmocí si brúsia zuby na medailu Holanďania a Briti. Cyklisti z „krajiny tulipánov“ sa budú spoliehať na schopnosti Toma Dumoulina, Wilca Keldermana a Stevena Kruiswijka, „ostrovania“ vsádzajú na spoluprácu bratov Simona a Adama Yatesovcov.

Druhý menovaný sa na šampionát v Innsbrucku naladil celkovým triumfom na Vuelte. Najsilnejším mimoeurópskym tímom je ten kolumbijský. Juhoameričania nominovali Miguela Ángela Lopéza, Naira Quintanu či Rigoberta Urána, teda skvelých vrchárov.