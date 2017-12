Valverde po El Clásicu neodpisuje „biely balet“ z boja o titul, trénera Realu prehra mrzela

MADRID 24. decembra (WebNoviny.sk) – Španielsky futbalový šampión Real Madrid sa zrejme pripravil o možnosť obhájiť prvenstvo v tamojšej najvyššej súťaži. „Biely balet“ v sobotňajšom stretnutí 17. kola podľahol doma úhlavnému rivalovi a lídrovi doterajšieho priebehu La Ligy 2017/2018 FC Barcelona vysoko 0:3.

„Blaugranas“ v tejto ligovej sezóne ešte neokúsili trpkosť prehry. Získali už 45 bodov a výhrou v 236. súťažnom „El Clásicu“ opäť trochu navýšili svoj náskok pred najbližšími prenasledovateľmi. Real Madrid (31) na vedúcu Barcelonu stráca už 14 bodov, aj keď má k dobru odložený zápas s Leganés.

Dva rozdielne polčasy

Barcelonský kapitán Andrés Iniesta si napriek výhre v prestížnom meraní síl myslí, že jeho spoluhráči by nemali brať zisk ligového titulu ako hotovú vec.

„Nemyslím si, že bodový odstup ukazuje rozdiel v kvalite medzi týmito dvoma mužstvami. Madridský tím si vážime, pretože vieme, že je to jeden z najlepších klubov na svete. Zo súboja o ligový titul ho rozhodneme neodpisujeme. Stále je pred nami dosť zápasov a Real v minulosti veľakrát predviedol, že sa dokáže postarať o nemožné,“ povedal 33-ročný záložník pre beIN Sports.

Duel na Štadióne Santiaga Bernabéua priniesol dva rozdielne polčasy. Prvá štyridsaťpäťminútovka sa niesla v znamení dominancie domácich, a zdalo sa, že po prestávke Barcelonu zlomia. Karta sa však nečakane obrátila.

„Chcel by som zagratulovať nášmu tímu za skvelé víťazstvo. V prvom polčase mali Madridčania viac šancí ako my, boli lepší, hrali útočnejšie. Po zmene strán sa to otočilo, súper už nedokázal udržať tento náročný štýl hry,“ doplnil Iniesta.

Carvajal videl červenú kartu

Skóre stretnutia otvoril v 54. min po rýchlom protiútoku Uruguajčan Luis Suárez. V 63. min zastavil loptu smerujúcu do bránky obranca Realu Dani Carvajal.

Videl červenú kartu a z nariadeného pokutového kopu sa nepomýlil Argentínčan Lionel Messi, pre ktorého to bol už 25. zásah do siete „Los Blancos“ v dueloch El Clásico. Bodku za stretnutím dal v nadstavenom čase striedajúci Aleix Vidal po 200. gólovej asistencii Messiho v barcelonskom drese.

Katalánci prvýkrát v histórii triumfovali na pôde Realu v troch ligových dueloch EL Clásico po sebe. Ich kouč Ernesto Valverde taktiež odmietol hovoriť o sľubných vyhliadkach na majstrovský titul a zdvorilo skonštatoval, že oň stále môže zabojovať aj Real.

„Myslím si, že náš súper nie je von z hry. Real Madrid nikdy nie je mŕtvy. Bolo to náročné, najmä zo začiatku. Hra Realu nám znemožnila rozvinúť tú našu. Nemali sme loptu, protivník nás napádal a mal šance, dokonca si nejaké utvoril aj s desiatimi hráčmi. Bolo to fyzicky náročné, no neskôr sme už hrali s väčšou ľahkosťou. Získali sme kontrolu nad loptou, prišli šance a aj góly. Sme šťastní, že sme zdolali skvelý tím, zvlášť na jeho ihrisku. Je však pred nami ešte dlhá cesta a o ničom sa nerozhodlo,“ uviedol kormidelník „FCB“ Valverde.

Barcelona bola efektívnejšia

„Biely balet“ zažil najúspešnejší kalendárny rok v klubovej histórii, keď triumfoval takmer na všetkých frontoch. Zo šiestich možných trofejí nezískal akurát Španielsky pohár (Copa del Rey), inak ovládol domácu La Ligu aj superpohár a na medzinárodnej scéne obhájil prvenstvo v Lige majstrov, kontinentálnom superpohári aj na MS klubov. Stopér Realu Raphael Varane po zápase smútil, no triezvo skonštatoval, že táto prehra „pusinky“ zocelí.

„Barcelona bola efektívnejšia. Vo fázach, keď sme hrali dobre, sme nestrelili gól. Naopak, súper to dokázal, a to bolo rozhodujúce. Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Začiatok druhého dejstva bol však pre nás smrteľný. Poľavili sme a dostali sme dva góly. Vždy bolí, keď prehráte a ešte viac takýmto výsledkom. Musíme sa zlepšiť. Výsledok však nezmení to, že sme zažili nádherný rok 2017. Skomplikovali sme si to, ale sme Real Madrid a budeme bojovať. Budeme omnoho viac súdržnejší ako kedykoľvek predtým,“ povedal 24-ročný Francúz.

Historická bilancia duelov „El Clásico“ vyznieva naďalej mierne lepšie pre Real Madrid, ktorý zaznamenal 95 víťazstiev, 49 remíz a 92 prehier. Skóre je 398:384. Prvé dve tohtosezónne konfrontácie medzi rivalmi Realom a Barcelonou sa v Španielskom superpohári skončili výhrami „Los Blancos“ (3:1 vonku a 2:0 doma, pozn.).

Prvé El Clásico sa hralo v roku 1902

Trénera Realu Zinedina Zidana prehra veľmi mrzela. „Nezaslúžili sme si to, ale taký je futbal. Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, mohli sme streliť niekoľko gólov. Pred prvým zásahom súpera sme sa dopustili chyby a ocitli sme sa v zložitej situácii. Keď som chcel urobiť zmeny, prišla červená karta a druhý gól v našej sieti. Prehru však musíme prijať. V lete odišla zdolaná Barcelona, teraz sme to boli my. Vrátime sa však silnejší. Každý si možno myslí, že ligová súťaž je stratená, ale ja nie. Budeme pokračovať v doterajšej práci, pretože to nebol zlý rok,“ podotkol Zidane pre klubový web Realu.

Historicky prvé El Clásico sa uskutočnilo 13. mája 1902, iba niekoľko týždňov po založení madridského klubu (6. marca 1902, pozn.). Malo však iba priateľský charakter. Zápas ovládlo barcelonské mužstvo vďaka triumfu 3:1. Tímy sa prvýkrát stretli súťažne o 14 rokov neskôr.

V semifinále domácej pohárovej súťaže Copa del Rey uspel Real Madrid, hetrikom sa v dvojzápase zaskvel vtedy 21-ročný Santiago Bernabéu. Od tých čias sa oba tímy stretávali pravidelne. „Biely balet“ mal navrch predovšetkým v období vlády diktátora Francisca Franca (1938-1973). Najvyššie víťazstvo v prestížnych zápasoch medzi týmito rivalmi sa zrodilo v roku 1943. Real Madrid triumfoval vysoko 11:1.