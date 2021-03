Van Aert vyhral prvú etapu pretekov Tirreno-Adriatico, Sagan skončil mimo top 10

Belgičan Wout van Aert z tímu Jumbo-Visma sa stal víťazom stredajšej 1. etapy pretekov Tirreno-Adriatico v Taliansku. Dvadsaťšesťročný belgický profijazdec triumfoval v záverečnom špurte pred Austrálčanom Calebom Ewanom (Lotto Soudal), tretí skončil Fernando Gaviria (UAE Emirates) z Kolumbie. Slovenský reprezentant Peter Sagan (Bora hansgrohe) finišoval v úvode druhej desiatky na 11. priečke, keďže pred šprintom nemal ideálnu pozíciu.

Väčšiu časť stredajšej mierne zvlnenej 1. etapy dlhej 156 kilometrov so štartom aj cieľom v Lido di Camaiore strávila na čele skupina unikajúcich jazdcov, ktorá sa s blížiacim cieľom zmenšovala. Najdlhšie to vydržali v úniku domáci jazdci Mattia Bais (Androni-Sidermec) a Samuele Rivi (Eolo-Kometa), no pelotón ich pohltil približne 11 kilometrov pred cieľom.

Niekdajší cyklokrosár Van Aert odštartoval aktuálnu súťažnú sezónu v sobotu štvrtým miestom na pretekoch Strade Bianche, teraz na talianskych cestách pridal ďalší úspech. Vo štvrtkovej 2. etape z Camaiore do Chiusdina (202 km) bude lídrom hodnotenia.

Pre Petra Sagana bola stredajšia etapa prvým štartom v tejto sezóne. Trojnásobný majster sveta sa na štart postavil po 45-dňovej izolácii, keď vinou nákazy koronavírusom nemohol poriadne trénovať. Zároveň súťaží prvýkrát od októbrového vystúpenia na Giro d’Italia, kde vyhral jednu z etáp.