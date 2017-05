Van Garderen triumfoval v 18. etape Gira d’Italia, Dumoulin si ustrážil prenasledovateľov

ORTISEI 25. mája (WebNoviny.sk) – Američan Tejay van Garderen z tímu BMC Racing sa stal víťazom nesmierne náročnej 18. etapy 100. ročníka cyklistických pretekov Giro d´italia so štartom v Moene a cieľom v Ortisei (137 km).

Van Garderen v záverečnom špurte dvojice v úniku zdolal Španiela Mikela Landu (Sky) a postaral sa o druhý etapový triumf pre tím BMC na storočnicovom Gire – po víťazstve Silvana Dilliera v 6. etape. Súboj o tretie miesto a bonifikačné sekundy pre seba rozhodol Francúz Thiabaut Pinot (FDJ), za víťazom zaostal o 8 sekúnd.

“Niekoľko rokov som sa na pretekoch Grand Tour koncentroval na celkovú klasifikáciu a nemal som to jednoduché. Udržal som si však vysokú morálku a teraz mám konečne aj víťazstvo. Je to výnimočný pocit. V tomto talianskom prostredí som v minulosti absolvoval veľké množstvo sústredení a poznám tu každý centimeter cesty. Aj z tohto pohľadu je toto víťazstvo pre mňa niečo fantastické. Landa je skvelý vrchár a solídny šprintér, ale ja som dal do toho všetko,” uviedol Tejay van Garderen na webe Cyclingnews.

Etapa prakticky bez roviny

Náročná horská previerka v Dolomitoch s tromi dvojtisícovými priesmykmi Passo Pordoi (2239 m), Passo Valparola (2200 m) a Passo Gardena (2121 m) a cieľom po 13,3 km dlhom stúpaní vo výške 1219 m vyžmýkala cyklistov do maxima. Trojica najväčších favoritov na celkový triumf Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb), Kolumbijčan Nairo Quintana (Movistar) a Talian Vincenzo NIbali (Bahrain-Merida) prišla do cieľa plece pri plece s odstupom 1:06 min za víťazom. Dumoulin bez väčších problémov odrazil útoky svojich najväčších rivalov a naďalej vedie s náskokom 31 sekúnd pred Quintanom a 1:12 min pred Nibalim. Štvrtý Pinot skresal manko na lídra na 1:36 min.

Štvrtková etapa sa prakticky vôbec neodohrávala na rovine, jazdilo sa len do kopca alebo z kopca. V prvom z piatich kategorizovaných stúpaní na Passo Pordoi do výšky 2239 m (11,9 km, priemer 6,7%) 111 km pred cieľom sa vpredu sformovala trojčlenná skupina zložená z menej známych mien a 35 bodov za triumf na prémii I. kategórie si pripísal Talian Diego Rosa z tímu Sky. Skupina s lídrom celkového porada Dumoulinom mala odstup 45 sekúnd a nič podstatné sa nedialo. Nasledoval “výšľap” na Passo Valparola do výšky 2200 m s maximom 14%, kde sa vyšplhal ako prvý Španiel Omar Fraile (Dimension Data), druhý bol líder vrchárskej súťaže Mikel Landa (Sky). Čelnú skupinu v úniku tvorilo až 18 jazdcov, Dumoulin v ružovom drese zaostával o 1:45 min.

Útok Quintanu a Nibaliho

Do cieľa zostávalo niečo vyše 50 km, keď zaútočil Quintana a po ňom sa vydal dopredu aj Nibali. Zdalo sa, že Dumoulin bude bez šance, aby si dolepil približne 20-sekundový odstup, ktorý vznikol, ale opak bol pravda. Dumoulin zvýšil tempo a svojich veľkých rivalov dostihol ešte pred vrcholom “dvojkového” stúpania Passo Gardena vo výške 2121 m. Nasledoval ďalší zjazd a potom ešte jedno, relatívne menej náročné stúpanie na Passo di Pinei (1437 m, 4,3 km, max. 15%) necelých 20 km pred cieľom.

Na čele bola vtedy 6-členná skupina a jej lídrom Američan Tejay van Garderen, mali náskok 47 sekúnd na Dumoulina a spol. V závere čakalo na cyklistov 9,3 km dlhé stúpanie na Pontives (1103 m) s priemerným sklonom 6,8%. Päť kilometrov pred cieľom zostala vpredu s polminútovým náskokom dvojica Van Garderen – Landa, Z taktického boja najlepších troch mužov celkového poradia vyťažil Dumoulin, ktorý si bez problémov postrážil svoju líderskú pozíciu. Záver v Ortisei prekvapujúco vyznel pre Van Garderena, ktorý sa v 28 rokoch dočkal prvého individuálneho triumfu na pretekoch Grand Tour.

VÝSLEDKY – GIRO D’ITALIA 2017:

18. etapa (Moena – Ortisei, 137 km): 1. Tejay van Garderen (USA) BMC Racing 3:54:04 h, 2. Mikel Landa (Šp.) Sky – rovnaký čas ako víťaz, 3. Thibaut Pinot (Fr.) FDJ +8 s, 4. Domenico Pozzovivo (Tal.) AG2R La Miondiale +8, 5. Jan Hirt (ČR) CCC Polkovice +11, 6. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpeci +24,…9. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb +1:06, 10. Nairo Quintana (Kol.) +1:06.

Poradie po 18. etape: 1. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb 80:00:48 h, 2. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +31 s, 3. Vincenzo Nibali (Tal.) Astana +1:12 min, 4. Thibaut Pinot (Fr.) FDJ +1:36, 5. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin +1:58, 6. Domenico Pozzovivo (Tal.) AG2R La Mondiale +2:07.