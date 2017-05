Vandák absolvoval detektor lži, opätovne naň vyzval aj Matoviča

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Pavel Vandák, ktorý odkúpil od Igora Matoviča v roku 2008 podnik Mgr. Igor Matovič – regionPRESS, bol na detektore lži u špecialistu polygrafológa, a ten potvrdil, že Vandák neklame. Povedal to v pondelok na tlačovej besede Vandák a opätovne vyzval lídra hnutia OĽaNO-NOVA Igora Matoviča, aby tiež absolvoval detektor lži.

Na detektor šiel v Bratislave

Vandák mal na výber medzi Bratislavou, Pezinkom a Košicami. Na detektor šiel v Bratislave. Odpovedal na 18 otázok.

Ako uviedol, otázky, ktoré mu položili, si vypracoval sám. Z vyhodnotenia výsledku detektora lži, ktorý poskytol Vandák novinárom, vyplýva, že “Pavol Vandák bol pravdepodobne rozhodnutý hovoriť pravdu, čo aj výsledky testovania potvrdili”.

V závere sa uvádza, že vyšetrovaná osoba je “pravdepodobne pravdovravná”. Špecialista v závere konštatuje, že šesť odpovedí Vandáka môže jednoznačne označiť za pravdepodobne pravdivé a sedem odpovedí označil za pravdepodobne pravdivé.

Zvyšné otázky boli iba kontrolné, medi nimi bola napríklad aj taká, či Vandák sedí momentálne v kresle. “Nikdy som Matovičovi nedal žiadne peniaze, nikdy som žiadne účtovníctvo nemal. Vyzývam Igora Matoviča, nech na detektor ide, čoho sa bojí?” povedal Vandák s tým, že podľa neho Matovič dobre vie, že na týchto otázkach neprejde. Podotkol, že na jeho mediálne vystúpenia a detektor ho nikto nenaviedol.

Avšak rozhodnutie podstúpiť test urobil, aby dokázal, že neklame. “Ja nemám 360 eur doma v šuplíku len tak hodených, že idem teraz na detektor,” povedal s tým, že aj Matovič by ho mal podstúpiť, aby dokázal verejnosti, či hovorí skutočne pravdu. Dodal, že je pripravený ísť na detektor znovu a odpovedal by aj na otázky, ktoré by zostavil Matovič.

Otázky, na ktoré odpovedal

Na detektore odpovedal napríklad na otázku, či mal Matovičovo účtovníctvo u seba doma okrem pohľadávok, alebo či vedel čo podpisuje, keď mu Matovič dával podpisovať zmluvy.

Na detektore odpovedal aj na otázky: “Poučoval Vás Igor Matovič po podpise zmluvy o kúpe podniku Mgr. Igor Matovič – regionPRESS o tom, ako máte odpovedať na prípadné otázky zamestnancov daňového úradu?”; “Povedal Vám Igor Matovič, že sa máte po podpise zmlúv vyhýbať daňovému úradu a pracovníkom daňového úradu?”; “Navádzal Vás Igor Matovič, aby ste si po podpise zmlúv zobrali dovolenku a tým oddialili kontakt s prípadným daňovým úradom?”; “Vozili ste účtovníctvo a daňové doklady Igora Matoviča v Mercedese Vito prikryté dekou, ktorú ste zobrali u jeho mamy?”; “Mali ste namierené do Borovej s Mercedesom Vito, kde ste mali uložiť tieto dokumenty?”; “Zaparkovali ste s dokumentmi pred Vaším činžiakom a vypýtal si Mgr. Igor Matovič kľúče od auta Marcedes Vito?”; “Zobral si Mgr. Igor Matovič cez noc auto a na telefonát Vám odpovedal, že sa nemáte starať kde je aj s dokumentmi?”; “Zaplatili ste niekedy sumu 5 000 eur Igorovi Matovičovi ako časť kúpnej sumy za podnik Mgr. Igor Matovič – regionPRESS?”; “Zaplatili ste niekedy sumu 348 000 Sk Igorovi Matovičovi ako časť kúpnej sumy za podnik Mgr. Igor Matovič – regionPRESS?”; “Posúdili ste spolu s Igorom Matovičom návrh kúpno-predajnej zmluvy podniku Mgr. Igor Matovič – regionPRESS pred jej podpísaním?”.

Útok sa podľa OĽaNO-NOVA dal očakávať

Podľa hnutia OĽaNO-NOVA sa dal takýto útok na Igora Matoviča očakávať, pretože Matovič poukázal na realitné kšefty Roberta Kaliňáka na ministerstve vnútra.

Ako vyplýva zo stanoviska, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca hnutia OĽaNO-NOVA Dano Mitas, opäť zneužívajú zdiskreditovanú osobu Pavla Vandáka, ktorý sa verejne na tlačovej besede priznal, že klamal na daňovom úrade a bol súdne trestaný.

“To, že útoky na naše hnutie naberajú na intenzite, je najlepším dôkazom, že pri odhaľovaní politických kšeftov ideme správnym smerom. Takéto zúfalosti zo strany vládnej koalície nás zastrašiť nemôžu, naopak, o to viac budeme poukazovať na všetkých politikov, ktorí zneužívajú svoju moc na rozkrádanie spoločných peňazí ľudí na Slovensku,” píše sa v stanovisku hnutia.

Dva výdavkové doklady

Vandák v apríli zopakoval médiám to, čo tvrdil v roku 2016 pred policajným vyšetrovateľom. Zopakoval, že v roku 2008 podpisoval papiere, ktoré mu dával Matovič bez toho, aby vedel, o čo ide. Vandák sa stal po podpise zmluvy 14. augusta 2008 majiteľom podniku s účtom, na ktorom bolo viac ako 121 miliónov korún.

Vandák však tvrdí, že o tom nevedel a že nikdy toľko peňazí nemal. V tom čase mal navyše zablokované všetky svoje účty pre exekúciu. Vedomosť mal len o pohľadávkach, ktoré chcel vymáhať cez dražobnú a vymáhaciu spoločnosť. Zároveň pred vyšetrovateľom zdôraznil, že neprevzal od Matoviča žiadne účtovníctvo a ani sa nikdy nezaviazal, že mu ho bude opatrovať. „To účtovníctvo skončilo vo Vite a v živote som ho viac nevidel,“ konštatoval.

Vandák tvrdí, že podpísal dva výdavkové doklady. Jeden vo výške viac ako 345-tisíc korún z roku 2008 a druhý na 5000 eur z roku 2009. Vandák mu povedal, že nikdy takými peniazmi nedisponoval. Uviedol, že podpisoval všetko, čo mu Matovič dal, pretože ten mu za to sľúbil peniaze.

Fico obvinil Matoviča

Predseda vlády SR Robert Fico 5. februára 2016 obvinil predsedu OĽaNO Igora Matoviča, že v roku 2008 fiktívne previedol svoju firmu regionPress na bieleho koňa, prepral 122 miliónov korún a zlikvidoval účtovníctvo firmy za roky 1997 až 2008, aby zabránil kontrole daňového úradu.

Matovič podľa predsedu vlády 14. augusta 2008, deň pred plánovanou kontrolou daňového úradu, predal svoju firmu bielemu koňovi, Pavlovi Vandákovi, za 122 miliónov korún.

V ten istý deň mala byť suma vo výške 121 miliónov korún vyplatená z firemného účtu na súkromný účet Igora Matoviča, zvyšný milión mal dostať v hotovosti. V rámci fiktívneho prevodu podľa premiéra Matovič odovzdal Vandákovi celé účtovníctvo firmy za dobu jej existencie, teda roky 1997 až 2008.

Celé účtovníctvo regionPressu podľa Fica skončilo v zbere, Vandák to povedal daňovému úradu. Podľa premiéra Matovič 10. októbra 2008, teda dva mesiace po prevode firmy, od zmluvy o predaji odstúpil.