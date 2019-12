Vandas nečakal pozvánku od Šatana, pred Švajčiarskym pohárom má smelé ambície

V 22-člennej nominácii trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Craiga Ramsayho pred blížiacim sa Švajčiarskym pohárom figuruje aj útočník Michael Vandas. Rodák z Popradu si predtým naposledy obliekol najcennejší dres v sezóne 2016/2017, ale v piatich dueloch nedokázal bodovať. V rozhovore pre agentúru SITA priznal, že spočiatku neveril tomu, že si po viac než dvoch rokoch opäť zahrá v seniorskom „áčku“.

Na poslednú chvíľu vypadol

„Je to vždy špeciálne, keď dostanete pozvánku. Ja som bol veľmi prekvapený, že mi pán Šatan zavolal. Najskôr som si myslel, že si niekto zo mňa robí srandu, ale nakoniec to bola pravda. Už som ani nečakal, že sa dostanem do reprezentácie. Som však rád, že to prišlo,“ vyjadril sa 28-ročný útočník.

V súčasnom kádri SR pozná viacerých hráčov, no spomenul aj jedného, ktorý na poslednú chvíľu z nominácie vypadol. „Tešil som sa na Petra Šišovského, ale ten si práve v zápase u nás zlomil palec na nohe. Hnevá ma, že sa mu to stalo, ale taký je život,“ skonštatoval Vandas, ktorý spoločne so Šišovským v minulej sezóne pôsobili vo Zvolene a vybojovali postup do semifinále play-off.

Reprezentačná pozvánka je v prípade Vandasa zaslúžená. Odchovanec popradského hokeja prežíva vynikajúcu sezónu, v ktorej nazbieral už 33 bodov. Deväť ich získal v drese Slovana Bratislava a doposiaľ v 27 dueloch za „kamzíkov“ dosiahol bilanciu 12 gólov a rovnaký počet asistencii. Atmosféru v Poprade si pochvaľuje.

„Prišli noví hráči a sme skvelá partia. Je to síce klišé, ale tento rok cítim, že nálada v kabíne je výborná. Plníme to, čo od nás tréner vyžaduje a je aj väčšia disciplína, čo je základ.“

Vysoké ambície

Poprad momentálne ťahá v najvyššej súťaži sériu siedmich výhier po sebe, vďaka čomu sa vyšvihol na piatu priečku tabuľky. Nejaké uspokojenie však v prípade mužstva pod vedením trénera Petra Mikulu nehrozí.

„Sezóna sa bude hodnotiť až na konci. Zatiaľ sme na tom dobre a dúfam, že pôjdeme v tabuľke ešte vyššie. Máme väčšie sebavedomie, čo vidia aj ostatné tímy. Tento rok je však súťaž veľmi vyrovnaná a je jedno či hráte proti prvému alebo dvanástemu tímu. Každý tím má kvalitných hráčov a je to iba o tom, ktoré mužstvo urobí v zápase menej chýb,“ uviedol líder tímu spod Tatier.

Michael Vandas sa pred turnajom vo Vispe, na ktorom Slovensko bude obhajovať tretie miesto, netají vysokými ambíciami. „Chcel by som tímu pomôcť svojou bojovnosťou, vytvárať šance pre spoluhráčov. Pokiaľ sa podarí streliť aj nejaký gól, budem rád. Každý zápas je iný, niekedy to tam nepadne, ale dôležité je, že sme zvíťazili. Do každého zápasu pôjdeme s tým, že chceme vyhrať. Sústredíme sa na seba a to je jedno či hráme proti Rusom, Kanaďanom alebo hocikomu inému,“ dodal Vandas pre agentúru SITA.