Varga sa stal majstrom Európy v akvatlone, Gajdošová má striebro

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) – Slovák Richard Varga k štyrom titulom majstra sveta v akvatlone pridal aj premiérový európsky.

Varga triumfoval v domácom prostredí na petržalskom Veľkom Draždiaku a v jeho okolí s náskokom 23 sekúnd pred Ukrajincom Dmytrom Maliarom a 25 sekúnd pred Maďarom Márkom Dévayom. Ten sa zároveň stal majstrom Európy do 23 rokov.

Pretekári absolvovali s podporou skvelej diváckej kulisy porcie 1 km vo vode a beh na 5 km.

Z historického hľadiska to boli iba piate ME v akvatlone a Varga získal prvú medailu pre Slovensko v elitnej mužskej kategórii.

Medzi ženami sa z titulu kontinentálnej šampiónky v Bratislave tešila Britka Hannah Kitchenová (32:11 min) pred Slovenkou Romanou Gajdošovou, ktorá zaostala o 7 sekúnd. Bronz brala Maďarka Zsanett Bragmayerová. Gajdošová sa stala víťazkou kategórie do 23 rokov.

Varga sa to snažil od začiatku napáliť

Víťazný čas Richarda Vargu bol 28:13 min, rodený Bratislavčan triumfoval doslova niekoľko metrov od miesta, kde býva.

“Som veľmi rád, že sa mi podarilo zvíťaziť. Veľmi milo ma prekvapilo, koľko ľudí nás prišlo povzbudiť. Veľmi si vážim, že to bolo doma pred vlastnými priaznivcami. Nečakal som, že súperi budú takí dobrí v plaveckej časti. Možno sa rozhodli, že sa ma chcú čo najviac držať, aby som ich potiahol dopredu. Bežalo sa mi veľmi dobre, stále som zvyšoval svoj náskok. Maďar Dévay, ktorý bol dobrý v plávaní, pravdepodobne prepálil tempo a v behu mi už nestačil. Nie je nič krajšie ako odštartovať letnú sezónu takýmto krásnym výsledkom ako je víťazstvo na ME v akvatlone,” uviedol Richard Varga pre agentúru SITA.

“Čo sa týka pretekov, od začiatku som sa to snažil ´napáliť´, čo to dá. Ale musím uznať aj kvality súperov, pretože vo vode som šiel naplno a tvrdo, no niektorí sa ma veľmi dobre držali. To ma trochu prekvapilo, pri vybiehaní z vody som si hovoril, že asi nemám dnes dobrý deň, keď sa mi nepodarilo urobiť si pred súpermi väčší náskok, ale počas behu som to predsa len dokázal. Dnes sa mi veľmi dobre bežalo. Podarilo sa mi ešte vystupňovať tempo, na ktoré sa už súperi nechytali. Som rád, že som mohol týmto víťazstvom potešiť ľudí, ktorí ma prišli povzbudiť. Nečakal som ich toľko. Dojali ma tým, ako ma počas pretekov povzbudzovali. Bol to krásny zážitok. To víťazstvo bude patriť k najkrajším spomienkam na moje športové úspechy,” opísal priebeh pretekov dvojnásobný účastník OH v triatlone (Londýn 2012 a Rio 2016).

Gajdošová chváli atmosféru

“Veľmi ma teší, že prvú veľkú medailu z ME som získala v domácom prostredí. Som rada, že sa mi podarilo zvíťaziť v kategórii do 23 rokov, ale trochu ma mrzí, že sa mi to nepodarilo medzi ženami. Nebolo to však také ľahké, ako som si pôvodne myslela. Bol to boj až do úplného konca. Mám taký pocit, že som trochu podcenila plávanie, nevyšiel mi celkom štart. Dostala som sa medzi slabšie plavkyne, ktoré ma zavreli medzi seba a už sa s tým nedalo nič robiť. Ešte šťastie, že v behu som začínala ako štvrtá, potom som sa dostala na tretie miesto a vďaka skvelým fanúšikom, ktorí povzbudzovali okolo trate, som sťahovala náskok Maďarky predo mnou. Bežalo sa mi veľmi dobre, atmosféra bola perfektná. Posledných 100-200 m do cieľa som mala pocit, že ľudia robia mexické vlny…Bolo to super,” uviedla Romana Gajdošová, košická rodáčka, ktorá sa pripravuje v Brne.

471 športovcov z 21 európskych krajín

V bratislavskej Petržalke v okolí prírodného kúpaliska Veľký Draždiak sa vo všetkých kategóriach predstavilo dovedna 471 športovcov z 21 európskych krajín.

Európsky šampionát v akvatlone sa zaradil medzi top podujatia, ktoré v domácom prostredí organizovala Slovenská triatlonová únia.

“Okrem neho sme v minulosti organizovali tri kontinentálne šampionáty v zimnom triatlone, majstrovstvá sveta v zimnom triatlone, juniorské a dorastenecké ME v duatlone a tiež európsky šampionát v kros triatlone,” prezradil šéf Slovenskej triatlonovej únie Jozef Jurášek ešte na TB pred ME v akvatlone.

ME v akvatlone 2017

Bratislava/Petržalka

Muži – elite (2x 500 m plávanie + 5x 1000 m beh):

1. Richard Varga (SR) 28:13 min, 2. Dmytro Maliar (Ukr.) 28:36, 3. Márk Dévay (Maď.) 28:38,…24. Tadeáš Fazekaš (SR) 30:48

Muži do 23 rokov:

1. Márk Dévay (Maď.) 28:38 min, 2. Michal Oliwa (Poľ.) 29:05, 3. Alexis Kardes (Fr.) 29:13,…11. Tadeáš Fazekaš (SR) 30:48

Ženy – elite (2x 500 m plávanie + 5x 1000 m beh):

1. Hannah Kitchenová (V. Brit.) 32:11 min, 2. Romana Gajdošová (SR) 32:18, 3. Zsanett Bragmayerová (Maď.) 32:30,…16. Ivana Kuriačková (SR) 35:36

Ženy do 23 rokov:

1. Romana Gajdošová (SR) 32:18 min, 2. Zsanett Bragmayerová (Maď.) 32:30, 3. Tereza Zimovjanová (ČR) 33:55,…11. Ivana Kuriačková (SR) 35:36