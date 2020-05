Varovanie korony

Pri príležitosti znovuotvorenia Kunsthalle Bratislava v súvislosti s uvoľnením opatrení počas koronavírusu aktualizoval umelec Rudolf Sikora svoje dielo Výkričník. Objekt je inštalovaný v tesnom susedstve budovy Kunsthalle Bratislava vo verejnom priestore na Treskoňovej ulici a je súčasťou výstavy Moc bezmocných. Má podobu monumetálneho výkričníka vyzývajúceho k ochrane životného prostredia a k zapojeniu každého z nás. Planétu Zem, ktorá je v diele zobrazená ako bodka výkričníka, umelec teraz doplnil aktuálnym nápisom:

„Corona varuje: Neničme si prostredie!!! Odvráťme ekologickú katastrofu!!! Ekonomika nás nespasí!!! “

V množstve správ o stave ekonomiky sa dostávajú do úzadia správy o stave životného prostredia, napríklad aj o suchu, ktoré je jedným z prejavov klimatických zmien. Šírenie koronavírusu Sikora vníma ako pripomenutie faktu, že vzťahy na planéte Zem sú navzájom prepojené a človek nemá nadvládu nad prírodou. Ochranou prírody a životného prostredia chráni človek samého seba.

Rudolf Sikora – Výkričník (1974-2020). Foto: Kunsthalle Bratislava

Umelec dielo komentuje: „Pandémia koronavírusu nám ukázala, že je nevyhnutné riadiť sa vedeckými poznatkami. V krátkom čase sa pod tlakom dokázali všetci zmobilizovať a zmeniť svoje návyky. Znečistenie planéty sa na chvíľu znížilo. Pokiaľ sme boli schopní urobiť tieto kroky v dôsledku pandémie, nebolo by múdrejšie, ak by ľudia spravili kroky k záchrane planéty dobrovoľne? Teraz by sa mal celý svet zamerať na riešenie klimatickej krízy, aby sme sa vyhli ekologickej katastrofe. Nespasí nás nič iné, len premyslené a programové opatrenia na ochranu životného prostredia.“

Rudolf Sikora sa ekologickým témam vo svojej tvorbe venuje niekoľko desaťročí, už začiatkom 70. rokov 20. storočia ho inšpirovala teória o medziach rastu, ktorá narušila predstavu nekonečného rozvoja na planéte s obmedzenými prírodnými zdrojmi. Sikora vníma život ľudí na planéte z vesmírnej perspektívy, Zem chápe ako náš domov. Na výstave Moc bezmocných vystavuje ďalšie dielo, ktorého témou je výzva na zakotvenia práv prírody do štátnej ústavy.

Rudolf Sikora – Výkričník (1974-2020). Foto: Kunsthalle Bratislava

„Sikorovo dielo je varovaním, no zároveň pripomienkou, že momenty hlbokej krízy môžu viesť k pozitívnej premene spoločnosti. Prechod k zelenej ekonomike je nevyhnutný pre záchranu ľudstva pred klimatickou krízou a mal by nasledovať hneď po riešení pandémie.“ komentuje dielo Lenka Kukurová, kurátorka výstavy Moc bezmocných zameranej na diela, ktoré sa od roku 1989 zaoberajú aktuálnymi spoločensko-kritickými otázkami.

Lenka Kukurová, kurátorka

