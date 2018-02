Aktualizované: Vašečka odchádza z OĽaNO a údajne sa chce uchádzať o post predsedu KDH

aktualizované 7. februára, 21:57

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka sa dnes na rokovaní klubu vzdal funkcie

Zároveň podľa informácií agentúry SITA oznámil, že odchádza z klubu. Vašečka sa podľa informácií agentúry SITA stal členom KDH a chce sa uchádzať na marcovom sneme o post predsedu hnutia. KDH v osobe Vašečku získava prvého poslanca NR SR v tomto volebnom období.

Bude to zaujímavý boj

Podľa analytika Jána Baránka je dobré, že KDH bude mať viacero kandidátov na predsedu na sneme KDH. „Vašečka je veľmi vážnym kandidátom, pretože má za sebou všetky kresťanské skupiny. Má za sebou podporu biskupov, aj keď nie hlasnú,“ uviedol Baránek pre agentúru SITA.

Podľa neho je Vašečka autentický kresťanský politik. „Bude to zaujímavý súboj. Je to dobrá kandidatúra. Ak prinesie víziu spájania kresťanských síl v politike bolo by to na prospech nielen KDH, ale aj Slovenska. SR by si zaslúžila jednu silnú kresťanskú stranu,“ uviedol Baránek s tým, že KDH v osobe Vašečku automaticky získalo aj zastúpenie v parlamente. „To bude prínos pre tú stranu,“ dodal.