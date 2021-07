Väznený novinár Skurka potrebuje urgentnú hospitalizáciu, Lukašenko pokračuje v „čistiacej operácii“

Bieloruské združenie novinárov vo štvrtok vyzvalo úrady v krajine, aby presunuli väzneného novinára do nemocnice na liečenie zápalu pľúc vyvolaného ochorením COVID-19. Združenie informovalo, že podali žiadosť na ministerstvách vnútra a zdravotníctva, aby urgentne hospitalizovali Andreja Skurka, šéfa oddelenia reklamy a marketingu v prominentných novinách Naša Niva.

Skurka, ktorý bol v rokoch 2006 – 2017 šéfredaktorom daného periodika, zatkli pred tromi týždňami a je v centre predbežného zadržania v Minsku.

Väznený v ťažkých podmienkach

Noviny Naša Niva tento týždeň informovali, že Skurka previezli do zdravotného oddelenia v centre so „štrukturálnymi zmenami v pľúcach“ a jeho spoluväzňov dali do karantény, pretože existuje podozrenie, že sa Skurko nakazil koronavírusom.

Predtým ako 43-ročného Skurka previezli do spomenutého zadržiavacieho zariadenia, strávil 13 dní v inom zadržiavacom centre, ktoré je známe svojimi ťažkými podmienkami, kde nemal ani prístup k liekom na diabetes.

Razie v kancelárii novín

Bieloruské úrady vykonali 8. júla v kanceláriách Našej Nivy, najstarších a najrešpektovanejších nezávislých novín v Bielorusku, a tiež domoch jej zamestnancov razie. Okrem Skurka vtedy zadržali spolu editorov novín Jahora Marcinoviča a dvoch ďalších zamestnancov, ktorých neskôr prepustili.

Marcinovič a Skurko zostávajú vo väzbe a čelia obvineniam za nesprávne zaplatenie účtov za energie, za čo im hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.

Banditi a zahraniční agenti

Bieloruské úrady v posledných týždňoch zintenzívnili razie a zatýkanie nezávislých novinárov a občianskych aktivistov. Podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna len v tomto mesiaci vykonali viac ako 200 prehliadok kancelárií a bytov novinárov a aktivistov.

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa zaviazal pokračovať v „čistiacej operácii“ proti občianskym aktivistom, ktorí sú podľa neho „banditi a zahraniční agenti“.

Ďalší zatknutí novinári

Vo väzbe je celkovo 28 bieloruských novinárov, ktorí buď čakajú na proces alebo si odpykávajú tresty. Viasna tvrdí, že bieloruské úrady úmyselne vytvárajú neznesiteľné podmienky pre politických väzňov, ktorých okrem iného posielajú do „koronavírusových ciel“.

Bieloruské združenie novinárov informovalo, že vo štvrtok sa v Minsku a ďalších mestách uskutočnili ďalšie razie zamerané na žurnalistov. Medzinárodná federácia novinárov vo štvrtok odsúdila bieloruskú vládu pre jej záťah na bieloruské médiá.