Včasné varovania pred zmenou počasia cez sms dokážu zabrániť škodám

K poisteniu majetku a vozidiel poskytuje UNIQA bezplatné varovanie o blížiacom sa nepriaznivom počasí. SMS správa upozorní klientov na nebezpečné počasie s predstihom, aby sa naň mohli pripraviť. Niektoré prípady varovania dokazujú, že včasné varovanie pred blížiacim sa živlom môže zabrániť väčším škodám.

Tento servis poskytuje UNIQA od roku 2009 a aktuálne využíva zadarmo cielené informácie o náhlej zmene počasia viac ako 100 000 zákazníkov na Slovensku aj v Česku.

SMS informácie sú stručné, obsahujú druh blížiaceho sa nebezpečného počasia a časové rozmedzie, počas ktorého sa „vyčínanie“ živla očakáva. Ak má zákazník záujem, môže dostávať aj e-maily s detailnejšími informáciami, vrátane odporúčaní, ako sa na príchod extrémneho javu pripraviť a ako sa počas neho správať. Všetky správy sú doručované klientom presne pre nimi zadané PSČ, sú teda veľmi konkrétne tak v lokalizácii, ako aj v časovom určení udalosti. Servis MeteoUNIQA sa tým sa líši od bežne dostupných meteorologických predpovedí, ktoré sú podstatne všeobecnejšie.

Aké výkyvy počasia hlási MeteoUNIQA

MeteoUNIQA informuje o blížiacom sa vetre s rýchlosťou nad 70 km/h, o búrkach spojených so silným dažďom alebo krupobitím, intenzívnych prívalových dažďoch od 30 mm za 6 hodín a v zime o novom snežení nad 5 cm počas 6 hodín alebo o mrznúcom daždi. Správy môžu v prípade jasnejšieho vývoja počasia doraziť s predstihom jedného dňa alebo niekoľkých hodín, v prípade náhlej zmeny len niekoľko desiatok minút vopred. Údaje o čase, kedy sa zmena počasia očakáva, je vždy súčasťou oznámenia.

„Klient tak má vždy aspoň minimálny náskok, aby mohol preplánovať svoj program a zabrániť škodám alebo dokonca ujme na zdraví,“ hovorí Jaroslav Chaloupka, riaditeľ odboru Customer Management UNIQA.

Najvyšší výskyt výstrah eviduje UNIQA v roku 2020, keď stúpol počet vydaných správ oproti priemeru o 45 %. Trend vyššieho počtu informácií trval aj vlani. Spôsobil to nielen častejší výskyt nebezpečných poveternostných situácií, ale aj inovácie v práci meteorológov, ktoré umožnili podrobnejšie a lokalizovanejšie upozornenia a ďalšiu segmentáciu výstrah.

V sledovanom období 2016-2021 sa väčšina varovaní týkala silných búrok (viac ako ¾ všetkých vydaných výstrah). Druhým najčastejším živlom bol prívalový dážď s podielom cca 11 %. Silné nárazy vetra a víchrica alebo silné sneženie sa vyskytovali v SMS správach zhodne necelými 6 %.

Príklady reálnych varovných upozornení MeteoUNIQA

Najvážnejšou udalosťou extrémneho pôsobenia živlov bolo minuloročné tornádo v ČR na južnej Morave 24. júna 2021. To predstavovalo vyvrcholenie vlny silných búrok s výskytom krupobitia. Tornádo spustošilo niekoľko obcí v pásme asi 20 km medzi Břeclavou a Hodonínom. Počas necelých 40 minút registrovala UNIQA okolo 2700 škôd na majetku a autách. Správne formulované varovania pred blížiacou sa udalosťou, ktorá bola spojená aj so silným krupobitím, boli miestnym zákazníkom zaslané o 16:45 s platnosťou do 20:00. Tornádo vyčíňalo v čase 19:14 až 19:53.

Večer 16.8. a v noci na 17.8. sa na západe Slovenska vyskytli veľmi silné búrky sprevádzané najmä silným vetrom a prívalovými zrážkami. Viac ako 70 tisíc odberných miest zostalo kvôli silnému vetru bez elektriny, popadané stromy komplikovali železničnú dopravu. Najvážnejšia bola situácia v okolí Banskej Bystrice. Búrky si bohužiaľ vyžiadali aj jeden ľudský život, kedy v tábore blízko Turčianskych Teplíc (juh Žilinského kraja) sedemročného chlapca zasiahol blesk. Varovania boli klientom zaslané pre jednotlivé konkrétne okresy s dostatočným predstihom.

Pamätná je aj vážna reťazová dopravná nehoda, ktorá sa stala koncom apríla 2017 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom na severnej diaľnici D1. Zrazilo sa tam 50 áut a zranilo 24 ľudí. Deň pred nehodou ako aj skoro ráno v deň nehody poslala poisťovňa svojim klientom 3100 varovaní pred snehovými zrážkami, závejmi a prudkými nárazmi vetra pre lokality v oblasti Vysokých Tatier, ktoré mohli pomôcť zabrániť ďalším škodám. Podtatranskú oblasť a Spiš v priebehu 19.4. a 20.4. naozaj zasiahli výdatné zrážky a pôsobením vetra sa tvorili snehové jazyky a záveje, ktoré priniesli veľké problémy v doprave, vrátane veľkej reťazovej dopravnej nehody. Včasnú sms správu či email o dramatickej zmene počasia v lokalite Tatier tak ocenili najmä vodiči, ktoré už prezuli svoje autá na letné pneumatiky a mohli včas zvážiť, či v tento deň nenechajú radšej svoje autá doma. UNIQA mala z tejto hromadnej nehody z havarijného poistenia iba dve hlásenia.

Partnerstvo s Meteopressom

Služba MeteoUNIQA funguje na základe monitoringu vývoja počasia v nepretržitej výmennej prevádzke partnerskej spoločnosti Meteopress. Vďaka sofistikovanému softvéru s využitím umelej inteligencie a operatívnej komunikácie cez e-mail alebo SMS môže byť varovanie vyslané kedykoľvek v okamihu vyhodnotenia rizika s potrebným predstihom. Týka sa to akejkoľvek lokality podľa PSČ bydliska alebo rekreačného objektu, ktoré si klient zadá.

„Varovanie slúži aj niektorým poisteným obciam, aby mohli miestnymi komunikačnými prostriedkami informovať o nebezpečnej zmene počasia svojich občanov,“ dodáva Jaroslav Chaloupka. „Na službu MeteoUNIQA máme vo všeobecnosti veľmi dobrú spätnú väzbu. Veľká časť klientov si na ňu zvykla a plne jej dôveruje. Veľa domácností využíva službu pre viac lokalít – napríklad pre PSČ bydliska a PSČ pre víkendové chaty. Pravidelne vyhodnocujeme úspešnosť a presnosť varovania a v spolupráci s partnerským Meteopressom priebežne službu ďalej vylepšujeme.“

Informačný servis