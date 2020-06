Vďaka cezhraničnému projektu pribudlo v DFN 21 nových lavičiek

Pred blížiacim sa Medzinárodným dňom detí pribudlo v košickej Detskej fakultnej nemocnici (DFN) 21 nových lavičiek. Sú určené detským pacientom a ich sprievodcom v nemocnici a prvým materiálnym výsledkom projektu s názvom Spoločná iniciatíva na zlepšenie kvality života detí s onkologickými chorobami v Zakarpatskej oblasti, Košickom a Prešovskom kraji. Dvojročný projekt, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020, finančne podporila Európska únia.

Ako pri dnešnom odovzdávaní daru povedal medicínsky riaditeľ DFN v Košiciach a detský onkológ MUDr. Igor Jenčo, v rámci zlepšovania kvality a komfortu pre pacientov a sprievodcov možno nie je až také dôležité na čom pacienti sedia, keď čakajú: „Faktom ale je, že pacienti vždy čakajú. Čakajú pred oddeleniami, čakajú pred ambulanciami. Dnes možno menej ako predtým, keďže pacienti sú objednávaní na presný čas vyšetrenia, nejakú dobu ale čakaním na vstup do ambulancie ale strávia.“ Pripustil, že mobiliár v čakárni nikdy nebol ich prioritou, pretože priorít, medzi ktoré patrí zdravotnícka technika alebo lieky, má nemocnica stále dosť.„Napriek tomu sa veľmi tešíme, že sa nám spoločne podarilo zabezpečiť, že dnes to, na čom sedia naši pacienti a ich sprievodcovia, zodpovedá 21. storočiu. A koniec koncov tomu, ako v súčasnosti Detská fakultná nemocnica v Košiciach vyzerá. A my si neskromne myslíme, že po rekonštrukcii naozaj 21. storočiu zodpovedá,“uviedol. „Vďaka Svetielku pomoci, tomuto projektu a prostriedkom z Európskej únie sme do veľkej miery odstránili pozostatky obdobia minulého tisícročia. Naši pacienti a ich rodičia konečne môžu sedieť tak, ako si zasluhujú, na čistých, pekných bielych lavičkách,“ dodal medicínsky riaditeľ košickej DFN.

Foto: Svetielko pomoci

Potešenie, že napriek koronavírusovej kríze sa podarilo začať napĺňať plánované aktivity, vyjadrila aj pracovníčka kontaktného bodu programu ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 Barbora Kováčová: „Sme veľmi radi, že aj napriek aktuálnej situácií, ktorá výrazne ovplyvnila implementáciu cezhraničných projektov, boli projekty schopné rýchlo sa prispôsobiť, presunúť naplánované aktivity a aj napriek vzniknutej situácií pokračujú v plánovaných aktivitách a darí sa im projekty úspešne implementovať.“

Situáciu priblížila riaditeľka neziskovej organizácie Svetielko pomoci a finančná manažérka projektu Miroslava Hunčíková: „COVID-19, žiaľ, ovplyvnil aj náš projekt. Museli sme zrušiť naplánované odborné semináre a stretnutia s ukrajinskými partnermi. Hoci z domu, limitovaní karanténnymi opatreniami, sme robili aspoň to, čo nám umožňovali. V rámci možností sme pomáhali rodinám pacientov a zamerali sa na výberové konania na prístrojové a materiálne vybavenie.“Ako pripomenula, ide o dôležitú súčasť projektu. Podstatná časť takmer 300 tisícového príspevku zo zdrojov Európskej únie (presná suma je 295.316,56 EUR) má totiž poputovať na prístrojové vybavenie štyroch zdravotníckych zariadení na Zakarpatskej Ukrajine a časť z nich je určená aj pre DFN, ktorá je koncovým zdravotníckym zariadením pre celé východné Slovensko. Okrem lavičiek v najbližších mesiacoch získajú potrebné prístroje aj Oddelenie detskej onkológie a hematológie a Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a DFN.

Foto: Svetielko pomoci

Situácia v košickej DFN v Košiciach sa v súčasnosti pomaly vracia k normálu. Návštevy v nemocnici sú však naďalej zakázané. Povolené sú iba určité výnimky, dané úradom verejného zdravotníctva. Možnosti prijať sprievodcu k dieťaťu na hospitalizáciu sa tu nebránili ani v období prísnejších opatrení: „Prijať sprievodcu na hospitalizáciu sme mohli a aj môžeme. Keďže lôžková kapacita je nateraz dostatočná, pretože pacientov je o dosť menej, ako sme bežne v tejto dobe mávali, takúto možnosť ponúkame. Samozrejme, musí ísť o zdravých ľudí, ktorí budú počas hospitalizácie dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia na jednotlivých oddeleniach,“ informoval medicínsky riaditeľ DFN v Košiciach. Podľa jeho slov však rozhodne nemožno očakávať, že v dohľadnej dobe bude v nemocnici všetko tak, ako bolo pred koronavírusovou pandémiou. Napriek tomu, že v nemocnici už vykonávajú odkladné vyšetrenia, odkladné zákroky i všetky ambulantné vyšetrenia pre tých, ktorí to potrebujú.„Limituje nás ešte to, že pred vchodom do nemocnice musíme pacientov stále triediť. Znamená to, že musia vstupovať iba jedným vchodom. Meriame im teplotu, musia prichádzať na presne stanovený čas a dodržiavať opatrenia dané Úradom verejného zdravotníctva,“spresnil.„V každom prípade veríme, že počnúc júnom, už budú všetky lôžkové oddelenia pracovať takmer v pôvodnom stave. Veríme, že to tak aj zotrvá a neudeje sa nič, čo by nás donútilo vrátiť sa do fázy, keď sa opäť budeme musieť reálne potýkať s infekciou novým koronavírusom,“dodal MUDr. Igor Jenčo.

Foto: Svetielko pomoci

Informácie o projekte v skratke:

Názov projektu:

Spoločná iniciatíva na zlepšenie kvality života detí s onkologickými chorobami v Zakarpatskej oblasti, Košickom a Prešovskom kraji

Partneri projektu:

Slovensko: Svetielko pomoci – Pre deti z onkológie

Ukrajina: Рада захисту прав пацієнтів та медпрацівників (Rada ochrany práv pacientov a zdravotníckych pracovníkov)

Trvanie projektu:

November 2019 – Október 2021

Celková hodnota projektu je 328 129,52 eur. Projekt je podporený z grantového Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 sumou 295 316,56 eur.

