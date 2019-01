Vďaka euru sme sa ocitli za jedným stolom s najvyspelejšími ekonomikami Európy, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Euro znamená pre Slovensko úspešný príbeh. Uviedol to pri príležitosti desiateho výročia vstupu Slovenska do eurozóny na stredajšej tlačovej konferencii predseda vlády Peter Pellegrini.

Konkurenčná výhoda voči susedným krajinám

„Prijatie eura je pre Slovenskú republiku určite úspešným príbehom, na ktorý môžeme byť právom všetci hrdí. Nepochybne sa odráža v zvyšovaní kvality života občanov, ale aj podnikateľského prostredia,“ vyhlásil na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom financií Petrom Kažimírom.

Ako dodal premiér, v prípade spoločnej meny je dôležitý aj jej medzinárodno-politický význam. „Zo dňa na deň sme sa ocitli za jedným stolom s najvyspelejšími ekonomikami Európy a máme tak podstatne väčší vplyv na formovanie hlbšej integrácie Európskej únie,“ myslí si Peter Pellegrini.

Kľúčové pri rozhodovaní investorov

Euro zároveň podľa neho dáva Slovensku dôležitú konkurenčnú výhodu v porovnaní so susednými krajinami v regióne. Práve spoločná mena totiž často zohráva kľúčovú úlohu pri rozhodovaní investorov o umiestňovaní svojich investícií.

Premiér zároveň ocenil aj pozitívne vnímanie eura z pohľadu obyvateľov ako aj podnikateľov. Až deväť z desiatich firiem totiž v prieskume uviedlo, že ak by sa malo opätovne rozhodovať o tom, či by Slovensko malo prijať euro, boli by za.