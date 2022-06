Vďaka reťazcu bude mať Čerstvé hlavičky dvojnásobne viac školských zariadení

Zásluhou Kauflandu a jeho projektu Čerstvé hlavičky získa v budúcom školskom roku pravidelnú nádielku čerstvého ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov každý týždeň dovedna 143 základných a materských škôl.

Do štvrtého ročníka projektu, ktorý má za cieľ motivovať deti k zdravej výžive a pravidelnej konzumácii ovocia a zeleniny, sa zapojilo 278 základných a 384 materských škôl naprieč celým Slovenskom. Hlasovanie verejnosti rozhodlo o tom, ktoré z nich budú od Kauflandu bezplatne dostávať pre všetkých svojich žiakov pravidelné porcie jabĺk, hrušiek, banánov alebo napríklad uhoriek, a to počas celého školského roka 2022/2023. Ľudia, ktorí sa zaregistrovali na stránke projektu, odovzdali spolu 460 432 hlasov a nádielku čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu si aj vďaka nim vychutná takmer 15 500 školákov a škôlkarov. Do projektu Čerstvé hlavičky sa mohli zapojiť štátne, cirkevné, súkromné a špeciálne základné a materské školy zriadené na území Slovenskej republiky. Nad projektom prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Kaufland, ako zodpovedná spoločnosť, sa otvorene zasadzuje za zdravú výživu. A to nielen zodpovedným budovaním sortimentu, ale aj mnohými ďalšími aktivitami. Jednou z nich je dlhodobo úspešný projekt Čerstvé hlavičky, ktorým chceme do slovenských škôl a škôlok dostať viac čerstvého ovocia a zeleniny. Radi by sme prispeli k tomu, aby si ich deti obľúbili už v ranom veku a jedli ich čo najčastejšie,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland.

Foto: Kaufland

Prepojenie kvalitnejšieho stravovania detí a podpory zdravej výživy vo všeobecnosti priviedlo Kaufland aj k spolupráci so Skutočne zdravou školou, ktorá ponúka program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive pre materské, základné a stredné školy. Jeho cieľom je prispieť k zdravšiemu stravovaniu škôlkarov a školákov a do školských jedální dostať čerstvé a kvalitné potraviny od domácich pestovateľov.

„V nasledujúcom školskom roku plánujeme viacero aktivít, ktoré budú naviazané nielen na projekt Čerstvé hlavičky, ale aj na aktivity týkajúce sa Zdravej výživy a Biodiverzity. Školy a škôlky sa môžu tešiť na rôzne webináre, školenia, súťaže a ďalšie prekvapenia, o ktorých ich budeme včas informovať,“ dodáva S. Machajdík.

Zoznam víťazných základných a materských škôl, ktoré získajú v budúcom školskom roku pravidelnú dodávku vitamínov z partnerských predajní Kauflandu, nájdete na stránke www.cerstvehlavicky.sk.

