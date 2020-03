Vďaka ti, koronavírus: Fico môže vstať z popola

Preferencie Smeru začnú o pár dní rásť aj bez väčšej námahy smeráckych politikov. Ekonomicko-sociálne dopady koronavírusu urobia svoje. A otáľanie súčasnej vlády so zavedením kompenzácií to len priťukne.

Meranie síl v Smere

Vo voľbami otrasenom Smere prebieha vnútorné meranie síl. Ukáže, ktoré krídlo má silnejšie zbrane aj viac nábojov. Samotnú značku strany však vnútorný boj nateraz neoslabí. Stačí len nájsť citlivejšieho politického marketéra, ako toho predvolebného a Smer-SD povstane ako Fénix.

Fico versus Pellegrini? Nevyhnutne nie

Konflikt medzi spôsobmi ešte stále predsedu Fica a expremiéra Pellegriniho je tu dávno, a ešte nejaký čas aj bude. Nateraz však nie je pre stranu zničujúci. Práve naopak. Sympatizanti Smeru si môžu vybrať, čo ich mentálnemu a najmä emocionálnemu nastaveniu viac vyhovuje.

Voľba medzi rozumom a citom

Na jednej strane tu máme spolok zanietených ochotníkov so slovníkom typu: plačko premiér, babrák, amatér… v podaní Roberta Fica, Ľuboša Blahu či Erika Tomáša. Salónnejšiu verziu kritikov novej vlády predstavujú Pellegrini, Saková či Žiga. Pôjde o to, kto sa nakoniec chopí ešte stále silnej značky. A kedy salónnejšia verzia stratí nervy a trpezlivosť a poberie sa do už zabezpečeného miesta, napríklad v podobe Druckerovej Dobrej voľby.

Smer bez Fica? Zabudnime

Či sa nám to páči alebo nie, Smer je Fico a Fico je Smer. Pre tvrdé jadro určite, pretože práve ono dokáže rýchlo predsedovi odpustiť aj tie najokatejšie prešľapy. Čím bude na Slovensku horšie, tým sa jeho register hriechov skôr zrelativizuje. A do vnútra strany to zrejme platí tiež. Nikto predsa nedal za 20 rokov fungovania strany toľko trafík svojím verným, ako predseda.

Pohodička do jesene

Takže zhrnuté a podčiarknuté: Krídla v Smere sa môžu ostreľovať najdlhšie do konania snemu strany, na ktorom sa volí vedenie. Riadny termín vychádza na jeseň, mimoriadny by sa konal len z iniciatívy minimálne 5 z 8 krajských rád. A možno k žiadnemu otvorenému sporu nakoniec ani nedôjde a každý si pôjde vlastnou cestou … Aby sa raz opäť mohli spojiť. Keď bude treba.