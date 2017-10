Večera lídrov Visegrádskej štvorky s Junckerom bola konštruktívna

BRUSEL 19. októbra (WebNoviny.sk) – Spoločná večera lídrov Visegrádskej štvorky s predsedom Európskej komisie sa niesla v konštruktívnom duchu. Premiér Robert Fico, Bohuslav Sobotka, Viktor Orbán a Beata Szydlo mali priestor na veľmi otvorený rozhovor s predsedom Komisie Jeanom-Claudom Junckerom o témach, ktoré rozdeľujú a v ktorých hľadajú spoločné riešenie.

Takými témami boli migrácia, terorizmus a smernica o vyslaných pracovníkoch. Vo štvrtok pred začiatkom Európskej rady o tom informoval premiér Robert Fico. Dúfa, že v smernici dosiahnu kompromis. Pokiaľ ide o brexit, ocenil pokrok v téme práv občanov, na druhej strane nedošlo k dohode o peniazoch, ktoré ma Veľká Británia zaplatiť Únii.

Dosiahnutie kompromisu

Pokiaľ ide o smernicu o vyslaných pracovníkoch, V4 sa pokúša dosiahnuť kompromis, ktorý by sa týkal napríklad prepravcov. Smernicu presadzuje hlavne francúzsky prezident Emmanuel Macron.

„V4 ponúka veľmi solídny kompromis a veríme, že tento kompromis bude akceptovaný a bude môcť dôjsť k dohode. Chápeme, aká je dôležitá pre niektoré členské krajiny EÚ,“ povedal Fico s tým, že na budúci týždeň o smernici budú rozhodovať ministri práce. „Boli by sme veľmi neradi, keby sa použila nejaká metóda väčšinového hlasovania. Tu by sme privítali, ak by došlo ku konsenzu,“ dodal premiér.

V4 kvóty odmieta

Pokiaľ ide o tému migrácie, Fico informoval, že ich postoj sa nemení, V4 odmieta kvóty a ucelené komunity migrantov. Na druhej strane, s Komisiu našli zhodu na tom, že najpodstatnejšie je pracovať v krajinách pôvodu.

„Preto aj vo V4 rozmýšľame o nejakom spoločnom projekte, napríklad pre Líbyu,“ dodal Fico. Lídri stredoeurópskeho regiónu takisto trvajú na tom, že za nárast terorizmu v Európe môže nedávna utečenecká vlna. „Veľmi sme kritizovali vnútorné hranice a kontroly na vnútorných hraniciach schengenu, pretože je to v príkrom rozpore s plánom, ktorý sme si nastavili v Bratislave,“ informoval ďalej predseda vlády SR.

Neexistuje žiadna zhoda

Práve o tom, ako sa napĺňa Bratislavská cestovná mapa, na ktorej sa lídri dohodli vlani v septembri v Bratislave, budú hovoriť aj vo štvrtok. „Máme štandardné témy, je to téma migrácie, digitálnej Európy, budeme hovoriť o Turecku, o brexite, pretože v prípade brexitu vítame ďalšie záruky pre občanov EÚ, ktorí tam žijú. Na druhej strane absolútne neexistuje žiadna zhoda, pokiaľ ide o peniaze. Sú iné pohľady európskej dvadsaťsedmičky a Veľkej Británie,“ dodal ďalej premiér na margo tém summitu.

Vo štvrtok a v piatok sa v Bruseli koná zasadnutie Európskej rady. Premiéri a prezidenti budú diskutovať o migrácií, budú pokračovať v téme digitalizácie, ktorá dostala nový impulz na digitálnom summite v Talline, ale aj o Turecku, Iráne a brexite.