Vedci identifikovali najstarší kráter na Zemi spôsobený asteroidom, má viac ako 2 miliardy rokov

Vedci identifikovali najstarší kráter na Zemi spôsobený asteroidom. Yarrabubba leží v Západnej Austrálii a je starý približne 2,2 miliardy rokov. Jeho vek určili vďaka minerálom, ktoré na mieste našli a skúmali. Vedci z Curtin University publikovali svoju štúdiu v stredu v magazíne Nature Communications.

Kráter objavili ešte v roku 1979, no až doteraz neskúmali jeho vek. Pre eróziu nie je viditeľný voľným okom. Jeho priemer je 70 kilometrov a je najmenej o 200 miliónov rokov starší ako kráter Vredefort v Juhoafrickej republike. „Zaujímali sme sa o túto oblasť, keďže krajina Západnej Austrálie je veľmi stará, no takýto výsledok sme neočakávali,“ prezradil pre BBC člen tímu Chris Kirkland.

Vedci sa domnievajú, že dopad asteroidu mohol súvisieť so svetovým oteplením v dobe, keď sa začali roztápať ľadovce. Vďaka počítačovému modelovaniu vedci vypočítali, že asteroid dopadol na ľadovec hrubý niekoľko kilometrov, čo spôsobilo uvoľnenie obrovského množstva vodnej pary, skleníkového plynu, do atmosféry. To mohlo zapríčiniť otepľovanie planéty v období proterozoika. „Veľmi nás nadchol už samotný vek krátera. No keď ho spojíte v kontexte ďalších udalostí, ktoré sa diali na Zemi, je to naozaj veľmi zaujímavé,“ vyhlásil Kirkland.