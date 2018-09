Vedci navrhujú vytvoriť na Sahare obrovskú veternú a slnečnú elektráreň

BRATISLAVA 7. septembra (WebNoviny.sk) – Medzinárodný tím klimatológov, vedcov z iných odborov a odborníkov z oblasti energetiky je presvedčený, že ľudstvu by výrazne pomohlo, keby na Sahare vznikli obrovské plochy posiate solárnymi panelmi a veternými turbínami. Ako uvádzajú v štúdii, ktorú v piatok zverejnil jeden z najrenomovanejších vedeckých magazínov Science, takéto riešenie by pre celý svet znamenalo obrovské úspory energie, a navyše by malo výrazne pozitívny vplyv aj na samotnú Saharu, kde by prispelo k častejším zrážkam a premene častí púšte na oblasti pokryté vegetáciou.

Dvojnásobné množstvo zrážok

„Náš model ukazuje, že obrovské farmy solárnych panelov a veterných turbín na Sahare by viac ako zdvojnásobili množstvo zrážok, a to predovšetkým v oblasti Sahelu. V dôsledku toho sa podiel územia pokrytého vegetáciou zvyšuje približne o 20 percent,“ tvrdí jeden z autorov štúdie, Yan Li z University of Illinois.

Britská BBC pripomína, že o vplyve rotácie veterných turbín na množstvo zrážok sa vedelo už dávnejšie. Princíp spočíva najmä v premiešavaní horných vrstiev teplejšieho vzduchu, ktoré má v konečnom dôsledku efekt na vyššie množstvo zrážok.

Podobne ako solárne panely

Podobný efekt však funguje i pri solárnych paneloch, ktorých výskyt znižuje množstvo pôdou odrážaného slnečného svetla a môže viesť až k 50-percentnému nárastu zrážok. To má samozrejme vplyv aj na mierne zvyšovanie teplôt, podľa autorov štúdie by bol však jeho efekt v rámci globálneho otepľovania zanedbateľný.

Model, s ktorým skupina vedcov okolo Yana Li pracovala, rátal s umiestnením veterných turbín a solárnych panelov na obrovskej ploche s rozlohou až 9 miliónov štvorcových kilometrov. Ak by sa tento obrovský projekt realizoval, mohol by podľa nich vyprodukovať každoročne až štyrikrát viac energie, ako sa v súčasnosti ročne spotrebuje na celom svete.