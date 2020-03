Vedci objavili azda najmenšieho dinosaura, hovoria o najčudnejšej fosílii akú kedy skúmali

Kúsok jantáru z Mjanmarska skrýval fosíliu najmenšieho známeho dinosaura. O novom druhu, ktorý dostal meno Oculudentavis khaungraae, informovali vedci v odbornom časopise Nature.

Novoobjavený dinosaurus, ktorý sa hlavou podobal vtákom, bol podľa výskumníkov pravdepodobne veľký ako kolibrík. V 99 miliónov rokov starom jantáre, ktorý našli na severe Mjanmarska, sa zachovala jeho lebka.

Podľa vedkyne a spoluautorky štúdie Jingmai O’Connor z Čínskej akadémie vied v Pekingu je to „najčudnejšia fosília“, akú kedy skúmala, píše spravodajský portál BBC. Vedcov Oculudentavis khaungraae prekvapil napríklad štruktúrou očí. Dinosaurus mal kosti okolo oka lyžičkovitého tvaru, ktorý predtým zaznamenali len u niektorých žijúcich jašterov.

Oči mal vypuklé a v tlame mal až priveľa zubov

Kosti vytvárali kužeľ, podobne ako u sov, čo naznačuje, že mal výborný zrak. Vedci tiež predpokladajú, že bol aktívny počas dňa. Oči tvora boli pritom vypuklé z hlavy spôsobom, ktorý u žiadneho živého tvora dosiaľ nezaznamenali, čiže je náročné pochopiť, ako vlastne jeho oči fungovali.

Čeľusť dinosaura mala podľa vedcov prekvapivé množstvo zubov. To naznačuje, že hoci bol Oculudentavis khaungraae malinký, bol to predátor, ktorý sa živil hmyzom. S lebkou sa zachovalo aj mäkké tkanivo, najmä zvyšky jazyka, čo by mohlo priniesť ďalšie biologické poznatky o dinosaurovi.

Malé živočíchy nie sú medzi fosíliami bežné

Keďže fosília pozostáva len z lebky, nie je jasné, v akom vzťahu je s vtákmi. Niektoré črty lebky sú podobné dinosaurom, iné zase vtákom. Vedci tvrdia, že pozoruhodný súbor vlastností nového druhu sa mohol vyvinúť buď prostredníctvom obmedzení v dôsledku miniaturizácie, alebo prostredníctvom prispôsobenia sa na konkrétny životný štýl.

Nález zdôrazňuje mimoriadny potenciál fosílií zachovaných v jantáre, ktoré by inak pravdepodobne nevydržali. „Je šťastie, že sa tento malý tvor zachoval v jantáre, keďže takéto malé, krehké živočíchy nie sú medzi fosíliami bežné. Tento nález je vzrušujúci, pretože nám poskytuje obraz malých zvierat, ktoré žili v tropickom lese počas veku dinosaurov,“ vyjadril sa spoluautor štúdie Luis Chiappe z Natural History Museum of Los Angeles County.