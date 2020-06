Vedci objavili doposiaľ nepozorovaný astronomický objekt, môže to zmeniť astronómiu

Vedci objavili astronomický objekt, aký nikdy dosiaľ nepozorovali. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého je objekt masívnejší, ako neutrónové hviezdy, ale má menšiu hmotnosť ako čierne diery.

Existencia takýchto „čiernych neutrónových hviezd“ nebola považovaná za možnú a pozorovanie objektu znamená, že vedci budú musieť prehodnotiť svoje poznatky o tom, ako vznikajú neutrónové hviezdy aj čierne diery. O objav sa postaral medzinárodný tím vedcov, ktorí pracujú s detektormi gravitačných vĺn v Spojených štátoch a Taliansku.

PhD študent z britskej Cardiff University Charlie Hoy, ktorý sa podieľal na výskume, sa pre BBC News vyjadril, že nový objav môže „zmeniť naše chápanie“.

„Nemôžeme vylúčiť žiadne možnosti. Nevieme, čo je to a preto je to také vzrušujúce, lebo to skutočne mení náš odbor,“ skonštatoval Hoy, ktorý je členom medzinárodného tímu pracujúceho pre Ligo-Virgo Scientific Collaboration.