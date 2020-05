Vedci odhalili u čmeliakov svojské správanie, dokážu „oklamať“ rastliny

Vedci vo Švajčiarsku spozorovali u čmeliakov svojské správanie, ktoré dokáže oklamať rastliny, aby skôr kvitli. Keď majú nedostatok peľu, hryzú do listov nerozkvitnutých rastlín, a to ich, zdá sa, oklame, aby vykvitli. Neobyčajné čmeliačie správanie popísali vedci v štúdii, ktorá vyšla v odbornom časopise Science.

Podobné správanie u divých včiel

Výskumníci zistili, že ak majú čmeliaky nedostatok peľu, začnú ohrýzať listy rastlín, ktoré ešte nevykvitli. S pomocou ich ciciakov a hryzadiel na listoch vytvárajú dierky, pričom materiál nejedia a ani ho nevyužívajú pri tvorbe hniezd. Vedci si všimli, že takto poškodené rastliny zareagovali skorším kvitnutím, v niektorých prípadoch dokonca aj o 30 dní skôr, ako obyčajne.

„Myslím si, že všetko, čo sme zistili, zodpovedá myšlienke, že čmeliaky poškodzujú rastliny a že je to adaptácia, ktorá prináša kvety skôr, a to im prospieva,“ uviedol pre BBC News jeden z autorov štúdie, Mark Mescher zo Spolkovej vysokej školy technická (ETH) v Zürichu. Keď je peľ dostupný, čmeliaky rastliny nepoškodzujú, tvrdia vedci. Podobné správanie si pritom všimli aj u divých včiel.

Čmeliaky pritom poškodzujú listy podľa istého osobitného vzorca, ktorý sa vedci naučili rozpoznať. Všimli si ho pritom aj na najnepravdepodobnejších miestach. „Vidíte tieto akési polkruhové rezy, často v listoch,“ popísal poškodenie Mescher.

Trik sa pokúsili napodobniť v laboratóriu

Čmeliačí „trik“ sa vedci pokúsili napodobniť v laboratóriu, ale ako tvrdia, nedokázali dosiahnuť rovnaké výsledky. Rastliny, do ktorých hrýzli čmeliaky, podľa ich slov vykvitli o 30 dní skôr ako nepoškodené rastliny a o 25 dní skôr ako rastliny, ktoré poškodili vedci. Tím predpokladá, že je za „presviedčaním“ rastlín, aby kvitli, aj niečo iné ako obhrýzanie. „Je možné, že čmeliaky tiež dávajú rastlinám určitý podnet, ktorý je pre ne špecifický. A to by mohli byť sekréty, o ktorých nevieme,“ vyjadrila sa Consuelo De Moraes, ktorá tiež pôsobí na ETH v Zürichu, s tým, že to plánujú ďalej skúmať.

Vedci však nechávajú aj priestor teórii, že to môžu byť rastliny, ktoré sú v tomto vzťahu nadradené, keďže sú závislé od opeľovania. Je možné, že niektoré rastliny vyvinuli stratégiu, aby vykvitli, keď zistia, že čmeliaky poškodzujú ich listy.

Znalosť vzťahu medzi čmeliakmi a kvetmi by v konečnom dôsledku mohla mať podľa odborníkov dôsledky na odolnosť tohto hmyzu v meniacom sa životnom prostredí.