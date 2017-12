Vedci podrobne preskúmali záznamy zo života prvého čínskeho cisára, zúfalo hľadal elixír života

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) – Prvý čínsky cisár Čchin S´-Chuang Ti, ktorý panoval v rokoch 220 až 210 pred naším letopočtom, vyvíjal enormné úsilie na to, aby objavil zázračný elixír života.

Dokumentujú to mnohé záznamy z čias jeho života, ktoré našli v Číne v roku 2002, no až teraz sa ich vedcom podarilo podrobne preskúmať. Ako uvádza britská BBC, cisár, ktorý je známy okrem iného tým, že dal vybudovať slávnu terakotovú armádu, zapriahol do pátrania po elixíre života celú krajinu.

Tisíce drevených doštičiek, ktoré sa v Číne používali pred vynálezom papieru, obsahujú okrem iného aj cisárove nariadenie zahájiť pátranie po tejto zázračnej esencii, ako aj mnohé odpovede vyššie aj nižšie postavených úradníkov z jednotlivých častí krajiny, ktorí mu hlásia čiastkové úspechy, ale ešte častejšie neúspechy pri pátraní po nej.

Predstavitelia administratívneho celku ležiaceho na území dnešného mesta Čchu-čou napríklad cisárovi píšu, že jeho predstavy by mohla pravdepodobne spĺňať „rastlina nazbieraná na tunajšej hore šťastia„.

Ku koncu života už cisár, od ktorého mena je odvodený aj dnešný názov Číny, podľa všetkého úsilie o večný alebo aspoň čo najdlhší život zanechal. Zomrel v roku 210 pred naším letopočtom vo veku 49 rokov a pred svojou smrťou dal postaviť slávnu terakotovú armádu, ktorá ho mala strážiť počas jeho posmrtného života.