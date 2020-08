Vedci skúmali riziko šírenia koronavírusu pri speve, porovnali ho s rozprávaním

Pri speve nevzniká výrazne väčšie množstvo respiračných kvapôčok ako pri rozprávaní v podobnej hlasitosti, naznačuje štúdia. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že to závisí od toho, ako veľmi hlasná je spievajúca alebo rozprávajúca osoba. Vyplýva to zo zistení, ktoré však zatiaľ neprešli odbornou recenziou.

Projekt Perform zisťoval, koľko aerosólov a kvapôčok vyprodukujú rôzni interpreti. Zistenia vedcov by pritom podľa BBC mohli ovplyvniť podobu budúcich nariadení pre konanie podujatí vo vnútorných priestoroch v Anglicku.

Výskumu sa zúčastnili profesionáli

Pribúdajú totiž dôkazy, že koronavírus sa môže šíriť aj prostredníctvom aerosólov a kvapôčok, ktoré dopadnú na rôzne povrchy, kde sa ich môžu dotknúť ďalší ľudia.

Na štúdii, ktorú viedli vedci z Bristolskej univerzity, sa zúčastnilo 25 profesionálov rôznych pohlaví, etnicít, veku a pôvodu a tiež hudobného zamerania – z hudobného divadla, opery, gospelu, džezu a popu.

Všetci individuálne absolvovali rôzne cvičenia, ktoré zahŕňali napríklad spievanie a hovorenie Happy Birthday v rôznych výškach a hlasitostiach. Testy sa uskutočnili v priestore, kde neboli vo vzduchu žiadne iné aerosóly, čo vedcom umožnilo analyzovať ich množstvo vyprodukované pri rôznych zvukoch.

Najväčší vplyv mala hlasitosť

Zistili pritom, že najväčší vplyv na množstvo vyprodukovaných aerosólov mala hlasitosť. Zaznamenali síce rozdiel, aj keď nie výrazný, medzi rozprávaním a spievaním v podobnej hlasitosti, ale najhlasnejší spev a krik podľa nich dokáže vytvoriť až 30-krát viac aerosólov. Vplyv na ich hromadenie môže mať aj ventilácia a veľkosť priestoru.

„Náš výskum poskytol precízny vedecký základ pre odporúčania súvisiace s COVID-19 pre bezpečné fungovanie umeleckých priestorov pre účinkujúcich aj publikum. Riziko prenosu vzduchom možno znížiť zabezpečením riadneho vetrania priestoru,“ skonštatoval Jonathan Reid, profesor fyzikálnej chémie na univerzite v Bristole, ktorý je jedným zo spoluautorov štúdie.

Julian Tang z Univerzity v Leicestri však upozorňuje, že riziko sa zvyšuje, ak spieva celý zbor. Štúdia je síce podľa neho pekná, no nereprezentuje skutočnú dynamiku celého zboru, čo si vyžaduje ďalší výskum. Riziká by sa podľa neho nemali znižovať ani podceňovať. „Nechceme, aby sa členovia zboru nakazili a umreli na COVID-19, keď robili to, čo majú radi,“ uviedol.