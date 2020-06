Vedci už zmapovali pätinu dna svetových oceánov, výsledky pomôžu pri riešení klimatických zmien

Vedcom sa v rámci Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 Projectu podarilo zmapovať jednu pätinu dna oceánov. Keď projekt v roku 2017 ohlásili, mali preskúmaných len šesť percent dna. V súčasnosti je to 19 percent, pričom vlani to bolo 15 percent, čo sa rovná 14,5 milióna štvorcových kilometrov.

Mapovanie dna

„Dnes sme na úrovni 19 percent. To znamená, že ďalších 81 percent oceánov ešte musíme preskúmať. To je územie približne dvakrát väčšie ako je Mars a musíme to zvládnuť v ďalšom desaťročí,“ uviedol pre BBC News riaditeľ projektu Jamie McMichael-Phillips.

Informácie o dne oceánov sú nevyhnutné napríklad pre navigáciu alebo inštaláciu podvodných káblov a potrubí.

Sú tiež dôležité pre riadenie rybolovu či ochranárov. Živočíchy sa zhromažďujú v okolí podmorských vrchov, ktoré sú dôležité pre biodiverzitu.

Oceány zohrávajú kľúčovú úlohu

Morské dno tiež ovplyvňuje správanie oceánskych prúdov a vertikálne miešanie vody. Tieto informácie pomáhajú zlepšiť modely, ktoré predpovedajú budúce klimatické zmeny.

Práve oceány zohrávajú kľúčovú úlohu v pohybe tepla okolo planéty. Ak chceme pochopiť, ako sa zvýši hladina morí v rôznych častiach sveta, je potrebné mať zmapované morské dno.

Do skúmania sa zapoja aj robotické lode Armada, ktoré v súčasnosti pripravuje britsko-americká spoločnosť Ocean Infinity.

Projekt si vyžaduje spoluprácu

Zástupca firmy Dan Hook uviedol, že tieto nízkonákladové zariadenia bez posádky sú možno jediným spôsobom, ako zaplniť niektoré medzery vo vzdialenejších územiach.

Jamie McMichael-Phillips vyhlásil, že cieľ projektu dosiahnu len v prípade, že na ňom budú spolupracovať „vlády, priemysel, vedci, filantropi a občianski vedci“.

„Potrebujeme, aby sa všetci zomkli a potom môžeme ponúknuť mapu dna oceánov, ktorá je absolútne zásadná a nevyhnutná,“ uzavrel.