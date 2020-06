Vedci vyzývajú Zuckerberga na zastavenie šírenia nenávisti cez Facebook, má obmedziť aj Trumpa

Desiatky vedcov pracujúcich na výskumoch sponzorovaných Markom Zuckerbergom uviedli, že Facebook by nemal dovoliť prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby sociálnu sieť využíval na „šírenie dezinformácií a štvavých vyhlásení”.

Sú za sprísnenie pravidiel

Vedci, medzi nimi 60 profesorov z popredných amerických výskumných ústavov, napísali v sobotu výkonnému riaditeľovi Facebooku a požiadali ho, aby „zvážil sprísnenie pravidiel týkajúcich sa dezinformácií a štvavých rečí, ktoré zraňujú ľudí„. Ich šírenie je podľa nich v ostrom rozpore s cieľmi vedcov využívať technológie na prevenciu a vykorenenie ochorení, zlepšovanie vzdelávania detí či reformovanie trestnoprávneho systému.

Výzva prichádza v čase občianskych nepokojov a protestov pre rasovú nespravodlivosť v USA. List má dokopy viac než 160 signatárov. Tí Zuckerbergovi vyčítajú najmä to, že Facebook sa nezachoval podobne ako Twitter, ktorý už Trumpove tweety blokuje alebo pred nimi varuje.

Trump hrozí odvetnými opatreniami

Twitter napríklad zablokoval na svojej platforme video kampane prezidenta Trumpa, ktoré malo slúžiť ako pocta Georgeovi Floydovi, ktorý zomrel pri zásahu minneapoliských policajtov. Podľa spoločnosti ním porušil autorské práva. Minulý týždeň sociálna sieť označila dvojicu jeho tweetov o korešpondenčnom hlasovaní značkou s varovaním o ich pravdivosti.

Neskôr skryla ďalší jeho príspevok za porušenie pravidiel týkajúcich sa vychvaľovania násilia, keď v súvislosti s protestmi v Minneapolise napísal: „keď začne rabovanie, začne streľba“ (when the looting starts, the shooting starts, pozn. red), čo má navyše aj negatívny historický kontext. Trump v reakcii pohrozil sociálnym médiám odvetnými opatreniami.