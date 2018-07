Vedci z Austrálie vyvinuli krvný test na detekciu melanómu, odhalí ranné štádium rakoviny kože

BRATISLAVA 18. júla (WebNoviny.sk) – Austrálski vedci vyvinuli krvný test, ktorý podľa nich dokáže odhaliť melanóm už v jeho raných štádiách.

Test, ktorý je podľa nich prvý na svete, by mal uľahčiť zistenie rakoviny kože skôr, ako sa vyvinie do smrteľného štádia a mohol by tak zachrániť množstvo životov. Neodhalí však iné typy rakoviny kože. Výsledky výskumu publikovali v magazíne Oncotarget.

Test, ktorý vyvinuli na Edith Cowan University v Perthe, zisťuje prítomnosť autoprotilátok, ktoré telo produkuje v počiatočných štádiách melanómu. Vedci jeho účinnosť vyskúšali na vzorke 200 ľudí, z ktorých polovica mala rakovinu.

Výsledky testu boli správne v 81,5% prípadov. V súčasnosti ho čakajú klinické testy, ktoré by mali trvať tri roky. Výskumníci by počas tohto obdobia zároveň chceli zvýšiť jeho presnosť na 90%. Dúfajú pritom, že používanie testu by mohlo byť schválené do piatich rokov.

V súčasnosti sa lekári pri diagnostikovaní melanómu spoliehajú na vyšetrenie kože a biopsiu. I keď špecialisti dokážu odhaliť zmeny na koži, podľa Mel Ziman, ktorá viedla výskum, by mohol ich test diagnózu urýchliť.

A práve včasná diagnóza je v prípade melanómu nesmierne dôležitá. „Ak dokážeme melanóm odstrániť, kým je tenší ako jeden milimeter, má pacient šancu na prežitie 98 – 99%,“ vysvetlila s tým, že v momente ako sa rozšíri ďalej, pravdepodobnosť prežitia prudko klesá.