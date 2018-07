Vedel by som pošpiňovať svojich politických súperov, vyhlásil Danko a skritizoval opozíciu

BRATISLAVA 18. júla (WebNoviny.sk) – Opoziční politici sa podľa predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) naučili politiku vnímať ako cirkusové teátro. Ako povedal Danko v rozhovore pre agentúru SITA, keby sa niektorí politici pozreli do zrkadla, v parlamente by ani nemohli sedieť.

„Ako napríklad Boris Kollár a celá jeho skupina, Marián Kotleba alebo iní opoziční politici,“ povedal Danko s tým, že opoziční politici kriminalizujú bez zdôvodnenia.

Slováci objavili čaro demonštrácií

„Preto vítam niektoré rozhodnutia súdov. Títo ľudia musia pochopiť, že nemôžu každý deň niekoho očierňovať a kriminalizovať, ale báť sa zodpovednosti. Ja si nedovolím povedať niečo zlé, kriminálne na Veroniku Remišovú a Luciu Nicholsonovú. A tiež by som vedel. Otázka je, či disponujem nejakým dôkazom, ktorý je relevantný pre orgány činné v trestnom konaní. Vedel by som pošpiňovať svojich politických súperov,“ vyhlásil Danko.

V každej demokratickej spoločnosti môžu mať podľa šéfa NR SR ľudia iný názor a môžu ho vyjadrovať protestmi. „Čím budeme žiť dlhšie v demokracii, tým to bude prirodzenejšie. Akoby sme boli jeden z posledných štátov, ktorí objavil čaro demonštrácií v takom rozsahu. Demonštruje sa v Čechách proti Babišovi, v Maďarsku, v Poľsku, Francúzsku. Nie je to nič nenormálne. Ale treba vnímať emóciu ľudí, ktorí demonštrujú,“ povedal.

Poprava ministra problém nevyrieši

Danko sa snaží stretnúť s ľuďmi, ktorí protestujú. „Prečo by som si nevydiskutoval problémy, ktoré trápia ľudí? Iné to ale je, keď to prechádza do osobných atakov a urážok, či personifikácie,“ konštatoval.

Problémom v spoločnosti podľa Danka je, že sme si začali myslieť, že poprava ministra vyrieši problém. „Treba diskutovať, nachádzať zdroje, ale nie popravovať ľudí, ničiť ich zdravie, rodiny. Politika sa dostala do veľmi zlých rozmerov,“ dodal.