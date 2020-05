Vedenie F1 stále pracuje na júlovom štarte sezóny v Rakúsku, väčšinou by sa jazdilo v Európe

Vedenie prestížneho motoristického seriálu F1 stále pracuje na tom, aby sa aktuálna sezóna začala v júli v Rakúsku. Okruh Red Bull Ring v štajerskom Spielbergu by mal hostiť hneď dve veľké ceny.

Plán je taký, že celý kolotoč formuly 1 bude izolovaný od okolia, čím by sa minimalizovalo riziko prenosu ochorenia COVID-19. Potrebné bude aj množstvo testov, aby sa koronavírus nedostal do tejto uzavretej komunity.

Pôvodný plán sa zmenil

Kvôli pandémii koronavírusu museli zrušiť alebo odložiť už desať pretekov F1. Vedenie seriálu verí, že do konca decembra sa podarí zorganizovať 15 – 18 pretekov, pričom pôvodný plán sezóny rátal s 22 pretekmi. Väčšina zo súťaží by sa konala v Európe.

„Jednou z najväčších logistických výziev bude samotné testovanie, aby sa niekto dostal do tohto uzavretého prostredia,“ povedal športový riaditeľ F1 Ross Brawn.

V prípade rakúskeho okruhu bude izolácia o čosi jednoduchšia, pretože je obklopený horami a nebude potrebné stavať umelé prekážky pohybu. „Rakúsky okruh je v tomto ideálny. Blízko je letisko a je dostatočne ďaleko od veľkomiest,“ pokračoval Brawn.

Obživa pre tisíce ľudí

Zatiaľ nie je známe, kam by po odjazdení dvoch pretekov v Rakúsku zamieril populárny seriál monopostov F1. Predpoklad však je, že na ďalšie dve veľké ceny by sa presťahoval do Anglicka na okruh Silverstone.

Na rad by potom mohol prísť maďarský Hungaroring a v Belgicku okruh Spa-Francorchamps v „zajatí“ ardénskych lesov.

„Je dôležité, aby sme sa stále snažili o štart sezóny. Už len kvôli tomu, aby sme potešili fanúšikov. Je to však aj jediný zdroj obživy pre tisíce osôb,“ dodal Brawn.