Vedenie F1 ukončilo s Ruskom zmluvy, po vojenskej invázií sa Veľká cena Ruska definitívne ruší

Vedenie formuly 1 vo štvrtok rozhodlo, že Veľká cena Ruska sa po ruskej vojenskej invázií na Ukrajinu definitívne ruší. F1 pred niekoľkými dňami oznámila, že tohtoročné preteky v Soči, ktoré sa mali konať 25. septembra, sa neuskutočnia.

Po následných diskusiách sa však vedenie šampionátu najrýchlejších štyroch kolies rozhodlo zájsť ešte ďalej a úplne ukončilo zmluvu, ktorá mala pre VC Ruska platiť do roku 2025.

V budúcom roku sa však už nemalo jazdiť v Soči, ale v okolí Petrohradu. „Formula 1 môže potvrdiť, že ukončila zmluvu s Veľkou cenou Ruska. Rusko nebude mať v budúcnosti tieto preteky,“ uviedla F1 vo vyhlásení.

Už minulý týždeň ohlásil štvornásobný šampión F1 Nemec Sebastian Vettel aj niekoľko ďalších pilotov, že v Rusku odmietajú súťažiť. A to ani v prípade, že by sa Veľká cena Ruska konala podľa pôvodného plánu. Tohtoročný šampionát efjednotky sa začne 20. marca Veľkou cenou Bahrajnu v Sachire a bez podujatia v Soči by mal obsahovať 22 pretekov.