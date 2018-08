Vedenie FC Nitra sa ospravedlnilo fanúšikom za bitku v hľadisku počas zápasu proti Trnave

NITRA 21. augusta (WebNoviny.sk) – Zrekonštruovaný a zmodernizovaný futbalový štadión v Nitre je určite dobrou správou pre tamojší klub i slovenský futbal, tou horšou sú výtržnosti v novom stánku pod Zoborom.

V sobotňajšom stretnutí 5. kola najvyššej súťaže Fortuna ligy proti úradujúcemu majstrovi Spartaku Trnava, ktorý sa skončil nerozhodne 0:0, „zaujala“ i skutočnosť, že sa do seba pustili fanúšikovia z oboch táborov. Bitku údajne vyvolali priaznivci Nitry, ktorí si to nasmerovali do trnavského sektora. Incident musela vyriešiť až polícia.

Klub spod Zobora zverejnil oficiálne stanovisko, v ktorom sa ospravedlňuje všetkým fanúšikom a urobí maximum, aby sa takáto situácia už nezopakovala.

„Veľmi nás mrzí incident zo záveru domáceho zápasu 5. kola medzi FC Nitra a FC Spartak Trnava, v ktorom došlo k stretu fanúšikov oboch táborov a k následným násilnostiam. Indivíduá, ktoré celý incident vyprovokovali, boli ihneď identifikované prostredníctvom bezpečnostného kamerového systému. Ich identita bola odovzdaná kriminálnej polícii a tá začala vo veci konať. Akonáhle nám to legislatíva dovolí, bude udelený zákaz vstupu na štadión niekoľkým konkrétnym osobám,“ uvádza sa vo vyjadrení vedenia nitrianskeho klubu, ktoré odmieta násilnosti a chce zabojovať o fanúšikov.

„Dôrazne sa ohradzujeme voči násiliu na štadiónoch a chceme, aby návšteva domácich zápasov bola predovšetkým príjemne strávený čas. Incident zo sobotného zápasu nám v mnohých veciach nastavil zrkadlo, a preto sme okamžite začali pracovať na zaistení bezpečnosti, vylepšení služieb pokladní a bufetov a celkovom zvýšení komfortu všetkých návštevníkov štadióna pod Zoborom. Do budúcnosti urobíme všetko, aby sa podobný incident neopakoval. Veríme, že aj vďaka Vašim postrehom a konštruktívnej kritike urobíme z nitrianskeho štadióna stánok hodný našich skutočných fanúšikov,“ uvádza sa ešte na klubovom webe v stanovisku vedenia FC Nitra.