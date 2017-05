Vedenie KHL nespochybnilo účasť Slovana v súťaži, patrí medzi špičku

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) – Oficiálna stránka hokejového Slovana Bratislava dementovala všetky informácie, podľa ktorých by “belasí” nemali byť v sezóne 2017/2018 súčasťou nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).

Menej tímov v súťaži

Špekulácie vznikli na základe ruských médii, ktoré tvrdili, že vedenie KHL zvažuje znížiť počet tímov z 29 na 24 pre finančnú nestabilitu niektorých mužstiev.

“Slovan podal prihlášku do sezóny 2017/2018 už pred niekoľkými týždňami. Samozrejme, že do konca júna musí, rovnako ako všetky ďalšie kluby, potvrdiť a splniť príslušné podmienky. Ani len náznakom nemáme z vedenia KHL informácie, ktoré by spochybňovali účasť Slovana v súťaži. Momentálne riešime s príslušným úsekom KHL v Moskve autorizáciu nových hráčskych zmlúv, ktoré sme operatívne museli upravovať, aby boli v súlade so slovenským zákonom o športe,” povedal pre webovú stránku Slovana výkonný riaditeľ “belasých” pre KHL Alexej Jaškin.

KHL vie o problémoch Slovana

Slovan Bratislava zatiaľ okrem Andreja Meszároša nepredstavil žiadneho hokejistu, ktorý predĺžil s klubom zmluvu na ďalšiu sezónu. Dôvodom je sprísnená administratíva, nové kontrakty podpísané po 1. máji už musia spĺňať náležitosti vyplývajúce zo spomenutého nedávno prijatého zákona o športe.

“Z hľadiska marketingovej prezentácie a diváckeho záujmu patrí Slovan medzi špičku KHL,” vyhlásil 51-ročný funkcionár Jaškin a zároveň doplnil: “KHL pochopiteľne vie o našich problémoch týkajúcich sa finančnej stability. Na druhej strane oceňuje, že rozpočet Slovana je tvorený z viacerých zdrojov, pričom významný podiel predstavuje príjem zo vstupného.”

Jedným z hlavných faktorov v súvislosti so zotrvaním klubov dlho boli peniaze ruských štátnych podnikov a regionálnych vlád. “Optimalizácia počtu klubov nám pomôže vyriešiť otázku znižovania nákladov súvisiacich so ziskom hráčov,” uviedol prednedávnom prezident KHL Dmitrij Černyšenko. Podľa webovej stránky “belasých” však ide o menej úspešné ruské kluby, ktoré nespĺňajú herný štandard KHL a majú nízku návštevnosť štadiónov.