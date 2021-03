Tvorcovia reportáže o smrti učiteľky po očkovaní dostali napomenutie, nedostanú odmeny

Etická komisia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) sa jednohlasne zhodla, že reportáž, v ktorej bolo spojené úmrtie 38-ročnej učiteľky s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 porušila Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS.

Vedenie preto napomenulo tvorcov spornej reportáže a rozhodlo sa nepriznať im odmeny. Informovala o tom hovorkyňa telerozhlasu Andrea Pivarčiová.

Neuspokojivé plnenie pracovnej úlohy

Ako dodala, televízia si plne uvedomuje vzniknutú situáciu, ktorá nastala po odvysielaní spravodajského príspevku 12. marca o 19:00 v správach. Reportážou s názvom „Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku“ sa má zaoberať aj Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a médiá a Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR).

Pivarčiová priblížila, že vzhľadom na verejnoprávne pôsobenie televízie, považuje jej vedenie za nutné postaviť sa k vzniknutej situácii zodpovedne a urobiť všetko pre to, aby sa predišlo podobným pochybeniam v budúcnosti. „Zamestnanci, ktorí sa podieľali na tvorbe a schvaľovaní reportáže dostali v súlade s internými pravidlami RTVS písomné napomenutie za neuspokojivé plnenie pracovnej úlohy. Vedenie RTVS zároveň v súlade so mzdovým poriadkom rozhodlo pri zainteresovaných zamestnancoch o nepriznaní odmien,“ oznámila.

Spoločnosť vystavená množstvu hoaxov

Snahou RTVS je v rámci spravodajstva podľa nej zodpovedne informovať verejnosť o celospoločenských témach, akou je aj aktuálne očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Podotkla, že je nevyhnutné prinášať nielen pozitívne, ale aj negatívne informácie, ktoré sa týkajú vakcinácie.

Zároveň však upozornila, že na Slovensku a aj v zahraničí je spoločnosť vystavená množstvu hoaxov a zavádzajúcich tvrdení, a preto verejnosť citlivo vníma informácie o vakcínach a očkovaní. Z daných dôvodov by najmä média verejnej služby mali prinášať k tejto problematike spravodajstvo založené na faktoch prezentovaných takou formou redakčného spracovania, ktorá nevytvorí priestor pre skreslené či unáhlené závery.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 18. marca konštatoval po vykonaní pitvy, že úmrtie mladej učiteľky nesúviselo s jej očkovaním proti ochoreniu COVID-19 vakcínou AstraZeneca. „Po vyhodnotení predchorobia, relatívne dlhšieho obdobia po očkovaní a záverov vykonanej pitvy úrad konštatuje, že úmrtie nemožno dávať do súvisu s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Úmrtie nastalo na podklade viacerých chorobných zmien, ktorých pôvod vznikol ešte pred samotným očkovaním,“ informoval.

Na reportáž upozorňovala aj polícia

Polícia vo svojom profile na sociálnej sieti 14. marca upozornila, že titulok reportáže priamo spájal úmrtie ženy a podanie očkovacej látky. „Iste, to, že k úmrtiu došlo po vakcinácii, je faktom z hľadiska časovej následnosti udalostí. Publikum sa však na tento titulok nebude pozerať na základe časovej osi, ale priamo si spojí vakcináciu a smrť do jedného vzorca príčiny a následku. To, že za následok smrti svojej dcéry označil vakcináciu jej otec, nie je nič prekvapujúce. Ide o pozostalého rodiča, ktorý prežíva najhoršie obdobie svojho života. Hlavným problémom nie je jeho vyjadrenie, ale spracovanie reportáže,“ vysvetlila. Polícia zároveň vtedy uviedla, že pitva, ktorá mala určiť príčinu smrti mladej ženy a možný súvis s podaním vakcinácie, ešte nebola vykonaná. Doplnila, že aj keď toto tvrdenie zaznelo v reportáži, na publikum nebude mať žiadny účinok, keďže diváci si z reportáže odniesli iba tieto kľúčové slová „úmrtie po očkovaní“.

Spájanie smrti mladej ženy s očkovaním bez potvrdenia tejto skutočnosti vnímali kriticky aj Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL), Polícia SR, predseda výboru Národnej rady SR pre kultúru a média Kristián Čekovský a aj ministerka kultúry SR Natália Milanová (obaja OĽaNO).