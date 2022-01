Vedenie štátu dostalo podrobný vojenský brífing o dianí na Ukrajine, povedal Korčok

Politické vedenie štátu obdržalo v rámci zasadnutia Bezpečnostnej rady SR podrobný vojenský a spravodajský brífing o dianí na Ukrajine. Pre médiá to povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS).

Doplnil, že situácia na východnej hranici Ukrajiny zostáva napätá. Rokovania bezpečnostnej rady však podľa neho majú zabezpečiť, aby všetky zložky štátu na Slovensku v prípade krízového stavu plnili svoje povinnosti.

„Je to koordinačné stretnutie,“ povedal minister s tým, že rada sa v súčasnosti pre aktuálnu napätú situáciu bude pravdepodobne stretávať častejšie. Predstavitelia štátu pritom podľa Korčoka počítajú aj s prípadným migračným pohybom, ktorý by spôsobil vojnový konflikt u nášho východného suseda. „Zložky štátu pracujú aj s týmto scenárom,“ doplnil.

Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) je aktivita ruských ozbrojených síl intenzívna aj v iných oblastiach, ako napríklad Stredozemné more, pobrežie Írska alebo Nórska. „Úplne prirodzene nás to znepokojuje a sledujeme tú situáciu,“ povedal Naď. Doplnil však, že predstavitelia SR veria tomu, že zdravý rozum zvíťazí. „Ale znamená to, že sa ako vláda SR pripravujeme na všetky scenáre,“ dodal.