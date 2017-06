V bratislavskom Volkswagene bude vedenie rokovať s odborármi

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Vedenie spoločnosti Volkswagen Slovakia bude so zástupcami Moderných odborov Volkswagen rokovať v stredu o 15:30. Ako ďalej informovala hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová, 12. kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční na požiadanie odborárov.

Očakávajú konštruktívny dialóg

Vedenie spoločnosti Volkswagen Slovakia dúfa, že sa nebude opakovať situácia z portugalského a španielskeho závodu, kedy sa podnik pre nezhody s odborármi rozhodol, že presunie výrobu vozidiel do inej krajiny. Ako uviedli na utorkovej tlačovej konferencii predstavitelia spoločnosti, od zástupcov Moderných odborov Volkswagen očakávajú, že budú viesť konštruktívny dialóg na základe ponuky, ktorú v pondelok odborárom predložili.

Aktuálne vedenie ponúka zvýšenie platov celkovo o 8,9 %. Pre tarifnú triedu 6, ktorá je firemným priemerom, to predstavuje navýšenie mzdy o približne 117 eur. Pre všetkých zamestnancov ponúka jednorazovú platbu vo výške 350 eur, sľubuje tiež individuálny rast tarifných tried od roku 2018 a platnosť kolektívnej zmluvy do konca budúceho roka.

Ďakujú všetkým, ktorí prišli

Vedenie automobilky sa v utorok ráno po vyhlásení ostrého štrajku poďakovalo všetkým zamestnancom, ktorí v utorok prišli do práce. Podľa informácií vedenia spoločnosti bolo počas rannej zmeny v závode 3 500 ľudí a v tom čase bolo okolo 1 500 až 2 200 ľudí pred bránami. V bratislavskej automobilke sa pokračuje vo výrobe malých mestských áut na výrobnej linke New Small Family. V Martine, Stupave a Košiciach sa vyrába bez obmedzenia.

Zamestnanci Volkswagen Slovakia vstúpili do ostrého neobmedzeného štrajku v utorok o šiestej ráno. Do štrajku išli odbory s celkovo dvanástimi požiadavkami, pričom tou hlavnou bolo zvýšenie tarifných miezd o 16 %. Prvý deň štrajku dohodu medzi vedením spoločnosti a odbormi nepriniesol.