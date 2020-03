Vedenie zámorskej NHL posiela hráčov domov, majú zostať v izolácii do konca marca

Zámorská hokejová NHL je pre celosvetovú pandémiu koronavírusu prerušená a vyzerá to tak, že v najbližšom období sa súčasný stav nezmení. Minulý týždeň síce komisár súťaže Gary Bettman uviedol, že sezóna má len prestávku, no nedokázal povedať ani približný dátum, kedy by sa mohla opäť rozbehnúť.

Nový pokyn úradov

Podľa najnovších správ môžu hráči jednotlivých klubov zamieriť domov, týka sa to aj krajín mimo Severnej Ameriky, a majú zostať v izolácii do konca marca.

Americké centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb vydalo v pondelok nový pokyn, ktorý zakazuje na území USA usporadúvať podujatia pre viac ako 50 ľudí počas nasledujúcich ôsmich týždňov.

To znamená, že zápasy profiligy by sa mohli odohrať najskôr v máji za predpokladu, že sa šírenie nákazy COVID-19 zmierni.

Pripravujú alternatívy

„Pauza bude trvať dovtedy, kým nebude bezpečné, aby sa liga opäť rozbehla. Nikto, ani ľudia z oblasti zdravotníctva, nevedia presne predpovedať, dokedy bude tento stav trvať. Momentálne pracujeme na tom, aby sme v prípade pozitívneho vývoja situácie mali pripravené nejaké alternatívy, ako dohrať aktuálnu sezónu,“ povedal Bettman ešte minulý týždeň.

Komisár ligy stále verí, že prebiehajúci ročník 2019/20 sa dohrá, hoci do konca základnej časti zostáva absolvovať ešte 189 zápasov.

Až potom by prišli na rad boje v play-off. V doterajšej histórii NHL sa stalo len dvakrát, že Stanleyho pohár nemohli udeliť žiadnemu tímu. V roku 1919 tomu zabránila španielska chrípka a v roku 2005 výluka.