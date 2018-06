Vegánsky guláš, či bezlepkové hot dogy – aj taký bude Piknik v meste

ŽILINA 13. júna (WBN/PR) – Už tento víkend sa bude v žilinskom Budatínskom parku konať prvý ročník gastronomického podujatia Piknik v meste. Organizátorky sľubujú skvelé jedlo, zábavu, edukácie a bohatý program pre rodiny s deťmi.

Piknik v meste bude gastronomickým podujatím, ktoré má ambíciu stavať do popredia lokálnu, sezónnu gastronómiu.

„Oslovovali sme prevažne prevádzky a producentov zo Žilinského kraja, pretože sme mali od začiatku jasne stanovený koncept,“ hovorí jedna z organizátoriek Andrea Mandáková.

Na pikniku v meste sa tak môžu návštevníci tešiť na 35 vystavovateľov, ktorí budú prezentovať to najlepšie zo svojej produkcie. Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na smoothie, raw dezerty, tradičnú bábovku, domáce frgále, pagáče, kráľovské trdelníky, ale aj klasické placky pripravené z bezlepkových múk pripravované vychytenými žilinskými šéfkuchármi. Súčasťou podujatia budú okrem iného aj street foodové prevádzky, ktoré sú na Slovensku aktuálne veľkým trendom. Ponúkať budú šťavnaté burgre, či bezlepkové hot dogy.

„Veľmi nám záležalo aj na alternatívnom stravovaní, preto sme rady, že máme čo ponúknuť vegetariánom, vegánom, ale aj celiatikom,“ dopĺňa druhá z organizátoriek Saša Štullerová, ktorá zároveň dodáva, že podujatie bude o témach ako je zdravé stravovanie a ekológia. „Naši predajcovia budú používať výlučne ekologický inventár, plánujeme separovať plast, zbierať použitý olej a prípadné zvyšky jedál“, hovorí. Organizátorky mysleli aj na rodiny s deťmi. Súčasťou Pikniku v meste sú tak edukačné workshopy pre najmenších, masáže pre rodičov, či ranná joga. V rámci kultúrneho programu sa predstaví Tomáš Bezdeda a večerným koncertom ho ukončí bluesové duo Erich Boboš Procházka a Marek Wollf. Ambasádorkou a moderátorkou podujatia je známa Žilinčanka Andrea Šprochová.

„Piknik v meste by mal byť záhradnou party, kde si ľudia sadnú na deky a budú vychutnávať kvalitné jedlo od našich predajcov, ako aj atmosféru podujatia a prostredia, ktoré im Budatín ponúka. Lokálna gastronómia, zdravý životný štýl a ekológia, to sú tri základné piliere, ktoré plánujeme v rámci podujatia udržať a do budúcnosti rozvíjať.“ Konať sa bude 16.6. 2018 v Budatínskom parku od 10:00 do 21:00, vstupenky je možné zakúpiť online na webe organizátora.

Viac informácií www.piknikvmeste.sk